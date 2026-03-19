La Semana del Pincho entra en su recta final en pleno puente

La Semana del Pincho de Navarra entra en su recta final y los 66 establecimientos participantes viven su momento cumbre con la llegada de numerosos visitantes en este puente de San José. En Más de uno Pamplona hemos querido probar algunos de estos pequeños manjares. Nos hemos acercado al Bar Restaurante Yoldi donde el director del Hotel Yoldi, César Daspa, nos describía su propuesta, llamada La joya del Yoldi. Posteriormente hemos ido a visitar El Gato Bigotón, en la calle Olite 4, donde su cocinera, Paola, nos explicaba que en su local han optado por una fusión de cocina latina y coreana. De allí hemos dado un paseo hasta el Hotel Tres Reyes que hoy ya recibía a sus primeros turistas. Allí, en el Lobby Bar Inglés, pueden degustar Gilda Groenlandia. Una apuesta por un pincho tradicional en nuestras cocinas pero realizado de una forma muy diferente a la habitual, tal y como cuenta su responsable de restauración, Paula Martínez Arpón. Y hemos finalizado este recorrido gastronómico en La Hacienda Mutilva, que concursa con Gofre Foresna, toda una mezcla de sabores que explotan en la boca, según su gerente, Enrique Martínez es su gerente.

Diez localidades participantes

En su 26ª edición, el concurso está creciendo cada vez más y ya son 10 localidades de la Comunidad Foral las participantes: Pamplona, Mutilva, Burlada, Olite, Ayegui, Azagra, Corella, Viana, Tafalla y Villamayor de Monjardín.