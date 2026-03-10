Elga Molina: "Hay una fuga al alquiler de temporada pero algunos contratos son fraudulentos"

Elga Molina, directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra, ha estado en el espacio La Guía Inmobiliaria de Norte Sur analizando los primeros meses de la Zona de Mercado Tensionado en 21 municipios de la Comunidad Foral, municipios, que abarcan casi el 70% de la población. Molina, se muestra satisfecha: "La valoración es positiva. La medida pretende frenar la escalada de precios y la bajada es considerable para el tiempo que lleva. En los últimos cinco años habían subido mucho los precios y había que limitarlo. Como dato, en el Baztán el ascenso había llegado hasta un 148%"

Alquiler de temporada

Molina reconoce que hay algunos aspectos que no son tan positivos: "Es cierto que se está produciendo una fuga a contratos de temporada. Éstos antes no se registraban y por lo tanto no teníamos manera de contabilizarlos. Pero el mercado de temporada es muy concreto, esa fuga a veces no es legal y algunos contratos que es están haciendo son fraudulentos. Estamos poniendo todos los medios para que no sea así".