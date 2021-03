El yacimiento de San Esteban presenta un evidente estado de abandono pese a que el Ayuntamiento de Murcia ha gastado 742.436 euros en tres años

Además de los 388.289 euros que el Ayuntamiento de Murcia ha pagado a la Universidad de Murcia entre 2018 y 2020, la relación de contratos menores adjudicados por el Consistorio, entre 2018 y 2020, suma 354.0147 euros en pérgolas, luces, chinarro y tres proyectos de revisión y diagnóstico del estado de conservación del yacimiento valorados en 56.900 euros, 48.380 euros y 13.469 euros respectivamente entre otros gastos.

La última información oficial del Ayuntamiento de Murcia sobre el yacimiento de San Esteban se produjo el pasado mes de junio con motivo de la instalación de cuatro pérgolas de 32 m2 destinadas a proteger las excavaciones del yacimiento.

El Consejo de la Transparencia no solo requirió a la Universidad de Murcia ante su negativa a informar del dinero recibido por el Consistorio murciano por trabajos realizados en el yacimiento, el Consejo de la Transparencia también ha requerido al Ayuntamiento de Murcia para que facilite a Huermur copia de las actas del comité de expertos de San Esteban creado por el Ayuntamiento de Murcia para tratar sobre el proyecto de recuperación y puesta en valor del yacimiento del arrabal andalusí, en el antiguo jardín de San Esteban. El pasado 25 de enero, el Consejo de Transparencia dio un plazo de 15 días al ayuntamiento para que aporte la documentación requerida.

El Consejo de Transparencia también requirió el pasado 2 de febrero a la CARM para que facilite copia del dossier remitido por la extinta Consejería de Cultura y Turismo a los miembros del citado comité de expertos.

El alcalde Murcia, José Ballesta, anunció en 2015 que recuperaría el yacimiento de San Esteban en seis meses y han pasado más de seis años sin avances. En casi una década se han convocado tres concursos de ideas para "la puesta en valor" del yacimiento arqueológico que a día de hoy presenta signos evidentes de abandono.

El Ayuntamiento de Murcia aún no ha aprobado definitivamente el Plan Especial de la zona arqueológica que está protegida como Bien de Interés Cultural. Según la Ley de Patrimonio Cultural el plan especial debería estar aprobado desde 2013.

En febrero de 2011, el gobierno regional declaró Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica los restos correspondientes al yacimiento de San Esteban. A los dos años, en 2013, el Ayuntamiento de Murcia estaba obligado a aprobar el Plan Especial en cumplimiento de la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia, para regular los usos y las actuaciones que se pueden llevar a cabo en este importante emplazamiento.

Han pasado nueve años años y el yacimiento de San Esteban solo dispone de un Plan Director aprobado en febrero en 2018 y de la aprobación inicial del Plan Especial (aprobado también en 2018) después de que Fiscalía abriese diligencias por el estado de abandono y degradación en el que se encontraban los restos.

El Defensor del Pueblo ha preguntado en dos ocasiones a la Ayuntamiento de Murcia (el 6 de agosto y el 18 de noviembre de 2020) por los motivos por los que aún no ha aprobado el Plan Especial de San Esteban de manera definitiva.

El Ayuntamiento de Murcia alega que no ha aprobado de manera definitiva el Plan Especial cumpliendo instrucciones del Ministerio de Fomento. “Tras el acuerdo con el Ministerio de Fomento para que fuese este quien licitase el proyecto de ejecución, se siguieron las recomendaciones del ministerio de no aprobar definitivamente el plan especial hasta tanto el proyecto quedara plenamente definido, evitando que de este modo la posibilidad de tener que modificar el plan en algún aspecto, dando una mayor libertad creativa al equipo ganador del concurso".

Sin embargo, el Secretario General de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento, Luis Vega Catalán, negó la mayor en octubre de 2019 en respuesta a una pregunta de Huermur al respecto: "No existe ningún documento en el que se sugiera o se solicite desde esta unidad, la conveniencia de no aprobar el Plan Especial del Yacimiento arqueológico de San Esteban hasta la resolución del Concurso de Proyectos con intervención de jurados para la puesta en valor del yacimiento del arrabal andalusí de la Arrixaca y del Jardín de San Esteban, convocado por el Ministerio de Fomento y actualmente en proceso de adjudicación".

Huermur exige conocer el destino final de tanto dinero

Huermur exige explicaciones públicas al Ayuntamiento de Murcia y a su alcalde para que aclaren el motivo por el que con la cantidad ingente de dinero municipal que se ha invertido en los últimos tres años en San Esteban, no se ven soluciones reales sobre el yacimiento arqueológico, pues la situación de este patrimonio histórico en plena ciudad sigue empeorando cada día, y solamente se ha intervenido en un área muy pequeña del yacimiento a precio de oro.

Por último, Huermur se pregunta dónde está la Consejería de Cultura de la Región de Murcia, que no exige al Ayuntamiento de Murcia el cumplimiento escrupuloso de la Ley de Patrimonio, e insta a mantener en las debidas condiciones el yacimiento BIC, así como obliga a la aprobación definitiva del mencionado plan especial. “Tenemos una Consejería de Cultura ausente en los temas que no le interesan, y en los que parece que no le conviene intervenir”, señalan desde Huermur.

El Ministerio de Transporte ignora las dudas legales que plante la ausencia de Plan Especial

El pasado 4 de enero, el grupo municipal socialista mantuvo una reunión con el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, que reiteró su apuesta decidida por la recuperación del patrimonio histórico como el Yacimiento de San Esteban.

En octubre de 2018, el Ministerio de Fomento, mediante el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, firmó un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma para revitalizar la zona arqueológica de San Esteban por el que Fomento se comprometió a tramitar un concurso de proyectos internacional con intervención de Jurado para seleccionar la mejor propuesta para poner en valor el yacimiento integrándolo en el espacio urbano. Fomento se comprometió a aportar el 40% del coste de rehabilitación del yacimiento del arrabal cuyo coste total estimado ronda los 17 millones de euros.

En octubre de 2019, el jurado del concurso convocado por Fomento y compuesto por miembros del Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma y el propio ministerio, seleccionó como ganadora la propuesta presentada bajo el lema “HA-HA al entender que con ella se conseguía un espacio público amable que a su vez garantizaba la puesta en valor del yacimiento” sobre un ámbito de 12.400 m2. El proyecto ganador no tuvo en cuenta que ya no se trata de una zona urbana-jardín sino de un yacimiento BIC con la máxima protección cultura.

El pasado verano, el Ministerio de Fomento adjudicó al ganador del concurso de ideas la contratación del proyecto de ejecución y dirección del proyecto por un montante total de 1.178.000 euros pese a que el yacimiento de San Esteban carece de plan especial.