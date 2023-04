Teresa Ribera: "El trasvase no se va a cerrar, pero lo utilizaremos de forma racional"

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha negado rotundamente que el Gobierno de España tenga intención de cerrar de cerrar el trasvase del Tajo como afirma el Gobierno de la Región de Murcia.

En declaraciones a Onda Cero, Ribera admite que esa afirmación le hace mucha gracia porque “se repite mucho para generar preocupación a la gente” y remite a los ciudadanos a los hechos “y no a la realidad paralela que algunos intentan construir”.

“Y los hechos -dicen- que gracias a una gestión impecable de los volúmenes trasvasados y al cambio en las reglas del trasvase, en estos años se ha trasvasado más agua que en los cuatro años anteriores al tiempo que se mantenían los umbrales de agua en cabecera que beneficia a los pueblos ribereños”.

“No hay intención de cerrar el trasvase, pero sí hay una preocupación muy grande porque tengas o no la infraestructura, si no llueve no hay agua que trasvasar. Y nuestra responsabilidad es que siempre haya disponibilidad de agua en el Levante ante los escenarios climáticos que manejamos” explica.

“La infraestructura puede seguir estando ahí, no la vamos a cerrar. La utilizaremos de forma racional y de la manera más inteligente y más favorecedora e integradora de las preocupaciones de todas las comunidades" y advierte de que "si no invertimos en recursos adicionales en el Levante, es muy posible que tuviéramos que enfrentarnos a lo que se tuvo que enfrentar García Tejerina (PP) cuando, por cierto, no hubo ningún dirigente de la Región de Murcia que levantara mínimamente la voz y durante once meses el trasvase fue cero. Pienso que estamos asistiendo a la ceremonia de la confusión y al ruido partidario de un gobierno regional irresponsable”.

Defiende la planificación del Tajo como ambiciosa y novedosa

Sobre los caudales ecológicos en el río Tajo y la ausencia de informes técnicos o científicos que los avalen, la ministra Ribera ha dicho que no es cierto que no haya informes técnicos y señala que la propuesta la realizó la Oficina de Planificación del Tajo “que tomó en consideración valoraciones de informes muy distintos. Hay algunos catedráticos que se inclinan más a favor de las tesis de unos y otros que se inclinan a favor de las tesis de otros, pero nuestra responsabilidad es velar por el interés general".

“Me consta, sin embargo, que con la mejor intención del mundo, algunos técnicos del Ministerio intentaron encontrar una solución más adecuada con los regantes del Segura y se planteó con la mejor intención del mundo, pero chocó contra el muro de la realidad y es que el resto no consideraban que fuese compatible con la propuesta de la Oficina de Planificación del Tajo ni con los intereses de la cuenca cedente y esto nos devolvió al consenso original” explica.

Sobre los recursos ante el Tribunal Supremo de los Gobiernos de Valencia y Murcia, Teresa Ribera cree que es normal que cada cual quiera defender su posición “pero la posición del Ministerio es la defensa del interés general y no la de unos territorios en favor de otros”.

Para Ribera la planificación hidrológica del Tajo finalmente aprobada “es la más ambiciosa y la más novedosa” y recuerda que el Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno de España hasta en cuatro ocasiones por no establecer caudales ecológicos en el río Tajo. “Mi preferencia es trabajar en positivo con aportaciones adicionales de recursos hídricos y por este compromiso de inversión con aportaciones adicionales sin precedentes que rebajen el precio del agua desalada y den seguridad a los regantes”.

No cree que un hipotético Gobierno en España del PP mantuviera el compromiso con el Mar Menor

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, alberga “serias dudas” de que un Gobierno en España presidido por Núñez Feijóo siguiera la hoja de ruta del Marco de Actuaciones prioritarias para el Mar Menor que pretende crear un gran cinturón verde alrededor de la laguna que evite la entrada de nutrientes.

“A la vista de lo que han sido los comentarios del grupo popular tanto a nivel nacional como regional, tengo serias dudas de que mantuvieran el compromiso con el Mar Menor” ha dicho en declaraciones a Onda Cero.

Para la titular del Ministerio de Transición Ecológica “la agenda ambiental del PP deja mucho que desear” y ha recordado que “la experiencia previa del Gobierno de Zapatero al gobierno de Rajoy fue una reducción drástica de presupuestos, de personal y de seriedad en las políticas ambientales".

"Debemos recordar que la primera intervención de Arias Cañete fue una modificación de la Ley de Costas que nos ha traído de cabeza porque fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y ha ocasionado enormes dificultades desde el punto de vista de seguridad jurídica; y así como tantas otras cosas” dice.

“Y creo que lo razonable sería que un partido conservador moderno entendiera la importancia que tiene conservar la riqueza naturaleza, pero todavía no he encontrado interlocutores en la cúpula del PP que se tomen en serio la agencia ambiental, la agenda de transición energética y con los que poder mantener un debate de fondo. Veamos quienes son sus representantes en el Congreso o en el Senado y veamos lo que dicen al respecto y más bien se mofan más que proponen” lamenta.

Las críticas al desvío de 54 millones le parecen "surrealistas"

Sobre el desvío de 54 millones de euros de fondos europeos para el Mar Menor a obras en Sevilla por parte del Ministerio, Ribera ha dicho que la queja le parece surrealista” y ha explicado que “había una habilitación para determinadas intervenciones que no tenían un proyecto acabado ni con evaluación de impacto ambiental y que habrían supuesto una devolución de fondos si no hubiéramos podido reasignar esa partida a intervenciones similares en otros territorios”.

La ministra pregunta "¿Qué ha ocurrido en los años de gobierno de Rajoy o en los años de gobierno López Miras por no remontarme al de Ramón Luis Valcárcel y compañía con respecto a la protección del Mar Menor? Absolutamente nada ¿Cuánto han presupuestado y cuánto han invertido? Pues puede que hayan presupuestado mucho, pero más bien a ido a rotondas que no a inversión en protección del Mar Menor, porque en protección del Mar Menor nada de nada porque ni siquiera su colector norte llegó a buen puerto. Y sin embargo, ahora no ha habido un compromiso presupuestario de 54 millones sino de 484 millones de los que se han activado ya 100 millones y hay 50 millones en ejecución para el Mar Menor” concluye.

La Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera opina que “a pesar de los intentos de engaño” sobre el Mar Menor “la inmensa mayoría de la población lo que percibe es que al Gobierno de España no le ha faltado compromiso con el Mar Menor y lo que sí le ha sobrado al Gobierno de López Miras ha sido la capacidad de contaminar más que de restaurar o renaturalizar los ecosistemas tan ricos de su territorio”.

Insiste en que de un presupuesto total de 484 millones para el Mar Menor, "se han activado ya 100 millones, de los cuales 50 están en ejecución para revertir el colapso del Mar Menor que "es una bomba de relojería que nos puede estallar en cualquier momento".

Preguntada sobre si alguna vez ha sopesado aplicar un 155 ambiental a la Región de Murcia ante la gravedad del Mar Menor, la ministra de Transición Ecológica ha dicho que “la primera vez que lo escuché de vecinos me generó un impacto y un dolor muy grande. Lo que hay que hacer es votar y saber a quién se vota y cuál es el nivel de responsabilidad de las personas que están al frente. Lo realmente dramático es que quien debe velar por el interés de todos, por la protección ambiental, por las buenas prácticas agrícolas, por las buenas prácticas en ordenación del territorio no lo haga. ¿Cómo es posible que se plantee un debate en cala del Pino a estas alturas del partido”.

“Aplicar un instrumento tan extremo como el 155 de la Constitución es algo que debería ser absolutamente excepcional por la calidad de la democracia. Yo creo que lo que hay hacer es pedir responsabilidades cuando toca y donde toca y no sustituir una administración por otra” estima.

Para la titular del Ministerio de Transición no hay duda de que “el Gobierno regional de Murcia está haciendo dejación de competencias con el Mar Menor”.

“El Gobierno regional es competente en protección del territorio y del medio ambiente, es competente para velar por la actividad agrícola y ganadera y vemos como autoriza macrogranjas, vemos como compra Cabo Cope cuando estaba asegurada su viabilidad ambiental por la sociedad civil y no es capaz de cambiar la ordenación urbanística para rescatar Cala del Pino y que no caiga bajo la piqueta”.

Ribera concluye su entrevista con Onda Cero asegurando que siente 2un gran cariño y respeto" por la Región de Murcia. Su ministerio acaba de anunciar la salida a información pública del plan para restaurar con 22 millones de euros la zona natural del fallido proyecto de Puerto Mayor, concretamente la caleta de Estadio