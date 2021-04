"Yo también pensé dejarlo pasar y mirar para otro lado, pero cuando lo vives en directo no puedes dejarlo pasar"

La auxiliar de enfermería que testificó ante al fiscal tras denunciar situaciones de abandono y desamparo de ancianos en residencias, Dolores Fernández, admite sentirse "triste e indignada" tras conocer que la Fiscalía ha archivado la investigación al no apreciar delito alguno tal y como ayer publicó Onda Cero en exclusiva.

Fernández, que fue contratada por el SMS durante la segunda ola para reforzar una residencia de Águilas y otra de Campos del Río que habían sufrido brotes, ha remitido una carta al fiscal jefe Díaz Manzanera donde le dice que si alguna vez es usuaria de una residencia, espera no vivir lo que ella ha vivido.

La carta:

"Buenos días Don José Luis Díaz Manzanera, soy María Dolores Fernández García TCAE del SMS y trabajadora en residencias durante la pandemia dirigida por CORECAAS, tuvimos una entrevista para ponerlo al día de lo que sucedía en las residencias privadas intervenidas por el SMS, puse mucha esperanza en que esto tuviera la mejor solución posible, pero veo que la solución ha sido dejarlo pasar y mirar a otro lado, yo pensé hacer lo mismo, pero cuando lo ves y lo vives en directo, la injusticias hacia nuestros mayores y la dejadez y falta de todo lo necesario, para que lleven una vida digna, no puedes dejarlo pasar , es una pena que se deje y me encuentre con una noticia en la cual dice que no se aprecia situaciones de desamparo y abandono en las residencias, creo que el denunciar varios trabajadores esta situación, no es una invención por nuestra parte, imagino que lo habrá pensado… o no, sinceramente pienso que mientras que hayan personas que cuenten la verdad y la griten, para que se dejen de cometer este tipo de situaciones, habrán personas que escuchen, le agradezco enormemente que nos oyera y nos dedicase un rato de su tiempo, pero no me siento escuchada y por su puesto me siento indignada y triste, por este final que tenía esperanza que fuera otro.

Seguiré como hasta ahora, sin poderme callar ante las injusticias.

Con todos mis respetos, un cordial saludo, de una ciudadana que no le gustaría en un futuro ser residente, pero creo que es el final de la mayoría y cuando nos llegue, espero no vivir lo vivido en mi misma, ni en nadie."

MAREA RESIDENCIAS PIDE A LOS TRABAJADORES QUE SUPEREN EL MIEDO A HABLAR

Mareas de Residencias Murcia no entra a valorar la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación sobre el abandono y la desatención a ancianos en residencias al no apreciar delito alguno, pero sí que quieren manifestar todo su apoyo a los trabajadores que se han atrevido a testificar y a denunciar las penosas condiciones que se han encontrado dentro de algunas residencias.

Lamentan en Marea de Residencias que la Fiscalía no haya considerado como pruebas unos testimonios tan desgarradores de unos profesionales sanitarios, apoyados con fotografías.

Encarna Vera dice que reciben decenas de testimonios por parte de trabajadores que no se atreven a denunciar públicamente porque asegura que están coaccionados y reciben amenazas. "Les dicen que si hablan ya no volverán a trabajar en una residencia porque todas están conectadas".

Desde Marea de Residencias animan a los trabajadoras de residencias a que superen el miedo a declarar y cuenten su lamentable experiencia y ayuden a esclarecer lo acontecido con los residentes durante esta pandemia.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Dependencia de la región de Murcia –ADERMUR-, José Miguel Marín, cree que esta decisión es el fin a un despropósito cuyo único objetivo era desprestigiar al sector privado en beneficio de lo público”. Dice que la actuación en las residencias durante la pandemia ha sido sobresaliente.