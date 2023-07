El PP sale reforzado de su pugna con Vox en la Región y consigue ser la fuerza más votada en 41 municipios

El PP vuelve a ser fuerza más votada en la mayoría de municipios de la Región de Murcia, en un total de 41 de los 45, tras una campaña marcada por la falta de acuerdo para la gobernabilidad de la Comunidad. En noviembre de 2019 fue Vox quien consiguió ser fuerza más votada en 16 localidades, pero en esta ocasión no se ha podido mantener como primera opción en ningún municipio.

Los 'populares' ganaron las elecciones autonómicas con un 43 por ciento de los votos y lograron 21 escaños, a solo dos de la mayoría absoluta, y Vox subió de cuatro a nueve.

Sin embargo, la falta de acuerdo ha impedido de momento la formación del Ejecutivo regional, fracasando la investidura de Fernando López Miras con los votos en contra de Vox, el PSOE y Podemos.

El PP lamentó el "bloqueo" de Vox a la formación de Gobierno, ya que la única posibilidad de gobernar es del PP, ya que la izquierda no suma suficientes apoyos para gobernar a no ser que Vox votara a favor de uno de los candidatos de izquierda.

El acuerdo, de momento, no se ha podido alcanzar porque Vox pide para sentarse a negociar dos consejerías de diez y la vicepresidencia, unas exigencias que los 'populares' no están dispuestos a aceptar por considerar que no se corresponde con los resultados salidos de las urnas.

El PP ha ganado en 41 municipios (27 más que en 2019) de la Región con 305.934 votos, lo que le otorga cuatro diputados, casi la mitad de los que le corresponden a la Comunidad de Murcia (10).

Concretamente, el PP ha conseguido ser la fuerza más votada en los municipios de Abanilla, Abarán, Águilas, Albudeite, Alcantarilla, Aledo, Alguaza, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Las Torres de Cotillas, Librilla, Lorca, Lorquí, Los Alcázares, Mazarrón, Molina de Segura, Mula, Murcia, Ojós, Pliego, Puerto Lumbreras, Ricote, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Totana, Ulea, Villanueva del Río segura y Yecla.

Por su parte, el PSOE se ha convertido en la fuerza más votada en 4 municipios (11 menos que en 2019), conservando los diputados que tenía hasta ahora (3). Concretamente, ha sido la fuerza más votada en Bullas, Calasparra, Campos del Río y Moratalla

Por contra, Vox, que ha perdido 37.929 votos, se ha quedado con dos diputados, uno menos que en los comicios de 2019 y no ha conseguido ser fuerza más votada en ninguna localidad.

Por último, Sumar ha conseguido mantener el diputado que tenía Unidas Podemos, el actual cabeza de lista de la coalición, Javier Sánchez Serna, quien repite como diputado. Sumar se ha convertido en la cuarta fuerza más votada.

Con estos resultados, se abre un nuevo periodo político en la Región en el que cobra relevancia las negociaciones para alcanzar la gobernabilidad de la Comunidad, antes del 7 de septiembre, fecha tope para conseguirlo. Si no, iríamos a nuevas elecciones autonómicas.

Valoraciones de los resultados

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha remarcado que los españoles "han hablado" y "la mayoría ha dicho de forma clara en las urnas que quiere que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de España". "Lo han dicho porque el Partido Popular ha ganado las elecciones", ha subrayado.

Incluso, el presidente del PP regional ha advertido que el Partido Popular podía haber obtenido un mejor resultado "si el centro de derecha no hubiera dividido su voto".

"Por eso durante las dos últimas semanas repetíamos tantas y tantas veces esa apelación al voto útil y seguro", según López Miras, quien ha lamentado que "ahora hemos visto cuáles eran las consecuencias de dividir el voto del centro de derecha y por qué". Ha afirmado que el Partido Popular "era la única garantía" para que Pedro Sánchez "se fuera de la presidencia".

Tras este resultado electoral, López Miras ha pedido que se "permita" la investidura de Núñez Feijóo y la gobernabilidad de España en manos del Partido Popular porque, a su juicio, es "la única forma" de que el país "pueda tener un gobierno estable".

López Miras ha subrayado que los ciudadanos de la Región de Murcia han querido "quizá con más intensidad" que gane el Partido Popular y que Alberto Núñez Feijóo sea presidente.

El candidato del PSOE al Congreso, Francisco Lucas, agradecía a las más de 187.000 personas la confianza depositada en el PSOE en la Región de Murcia. Señala Lucas que “en un contexto muy complicado, han recuperado la segunda posición en la Región, han crecido en votos y mantenido el número de diputados”.

El portavoz provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha arremetido contra los "trackings diarios" que han aparecido en medios de comunicación de la Región que "han generado desaliento en muchos de sus votantes".

Asimismo, también ha criticado que "el voto útil no ha sido otra cosa más que el voto más inútil que se ha podido observar en esta Región". Y es que ha recordado que la izquierda tenía en 2019 cuatro diputados y en el año 2023, "por desgracia", según Antelo, sigue teniendo cuatro diputados.

El cabeza de lista de Sumar al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha advertido que su coalición se plantea de cara al futuro lo mismo que ha caracterizado el trabajo de Yolanda Díaz, "que ha sido siempre el diálogo y el acuerdo".