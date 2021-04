Rechazo frontal de familias y profesionales al Decreto de Atención Temprana elaborado por la consejería de Isabel Franco

La Plataforma de Atención Temprana, que cuenta con el apoyo de más de 60 asociaciones y equipos técnicos, lamenta que Francisco Álvarez, portavoz del grupos Cs, aunque expulsado del partido Cs, haya dicho que el decreto de Atención Temprana elaborado por la Consejería de Política Social que dirige Isabel Franco será aprobado "lo antes posible y tal y como está". "Al decreto no le cabe ni una coma" dijo Álvarez esta semana en la Comisión de Discapacidad.

La Plataforma de Atención Temprana, que sigue esperando que el presidente López Miras acceda a reunirse con ellos, considera que el decreto que pretende aprobar el gobierno regional "supone una merma importante en la calidad e inmediatez de atención necesaria de un servicio fundamental para muchos menores y sus familias en la Región de Murcia".

La Plataforma de Atención Temprana remitió el pasado martes una carta a todos los diputados en la Asamblea Regional donde piden que se redacte una nueva normativa.

La carta subraya que solo la Consejería de Política Social que dirige Isabel Franco está a favor de este decreto de Atención Temprana y piden que se apruebe el aumento de la partida presupuestaria par ala Atención Temprana con el fin de evitar el copago y conseguir así la gratuidad para todos los murcianos. Además, piden que "se paralice este decreto y se convoque lo más rápido posible a todos los sectores implicados con el fin de establecer una hoja de ruta para que la Atención Temprana sea contemplada como un derecho subjetivo en la Región de Murcia".

"Tememos por el futuro de muchos menores y sus familias en la Región" dicen a los diputados a los que informan de que "tras 30 años demandan a la sociedad murciana una normativa que regule la Atención Temprana, se va a presentar en la Asamblea un decreto que supone una merma importante en la calidad e inmediatez de atención necesaria de un servicio fundamental para muchos menores y sus familias".

"La Atención Temprana no es sólo a tención a los trastornos en el desarrollo de los menores cuando ya tienen un diagnóstico, también es prevención de las alteraciones transitorias del menor, evitando en muchos casos que tengan que ser alumnos/as con necesidades educativas especiales o personas con discapacidad. La Atención Temprana se llama así porque estos menores y sus familias requieren una intervención inmediata una vez detectada su necesidad" explican y subrayan que la Atención Temprana debe ser un servicio público universal, gratuito y de calidad. "Este servicio ya existe en numerosos municipios de la región: 23 municipios de los 45 cuenta ya con un servicio gratuito prestado por los Centros municipales de los distintos ayuntamientos; 2581 familias han recibido a lo largo de 2020 una Atención Temprana gratuita.

1879 familias sufren el copago en Atención Temprana

Sin embargo, en las ciudades de Murcia y Cartagena no existen centros municipales y sólo las familias que tienen recursos económicos pueden acceder a la Atención Temprana, ya que al no existir un servicio público, son los padres los que con el copago los que completan la subvención de la CARM. "No se tienen datos sobre cuántos niños se quedan sin este recurso por falta de medios económicos. Sí se tienen sobre las familias que pueden pagar sus tratamientos y son 1879 las familias que sufren el copago. ¡Esto necesita una solución urgente pero este decreto no es la solución!" dicen.

En su carta a los diputados, la Plataforma de Atención Temprana advierte de que el decreto de atención temprana que el gobierno regional quiere aprobar acaba rotundamente con la inmediatez de la atención que están prestando los actuales servicios de Atención Temprana "y creará cuellos de botella y listas de espera interminables" y recuerdan que el Libro Blanco de la Atención Temprana basado en el conocimiento y la experiencia de grandes profesionales, determina "las graves consecuencias de tener unos equipos de valoración distintos a los de intervención como plantea el nuevo decreto".

La Plataforma de Atención Temprana subraya en su carta a los 45 diputados, que lo realmente urgente para las familias es la gratuidad, y denuncia que "Murcia intenta copiar el modelo madrileño de atención temprana donde hay demoras de hasta 10 meses".

“Este Decreto va a perjudicar no sólo a 4.460 menores, sino a muchos más que van a precisar los Servicios de Atención Temprana en un futuro inmediato, ya que los profesionales que atiendan a los niños y niñas, a partir de la aprobación de este Decreto, no serán profesionales especializados en Atención Temprana, sino en Necesidades Educativas especiales dependientes de la Consejería de Educación. Esto implica que no están especializados en las características y tratamientos que precisan estos niños” explicó a Onda Cero María Santos que es presidenta de la Asociación de Profesionales de Atención Temprana de la región de Murcia.

La plataforma de Atención Temprana lamenta que la Consejería de Política Social no les haya escuchado y no haya recogido ni una sola de sus reivindicaciones. Las familias, las que lo puedan pagar, se verán obligadas a recurrir a centros privados de atención temprana"

Los servicios de atención temprana de la Región de Murcia atienden a casi 4.500 familias en la Comunidad Autónoma con menores de 0 a 6 años que padecen o tienen riesgo de padecer algún trastorno de desarrollo.