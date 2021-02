"Los familias, las que lo puedan pagar, se verán obligadas a recurrir a centros privados de atención temprana"

La Plataforma de Atención Temprana, de la que forman parte un importante número de asociaciones y Centros de Atención Temprana de la región de Murcia, han mostrado su rechazo frontal al Decreto de Atención Temprana que será aprobado por el Consejo de Gobierno y piden que se tramite como proyecto de ley en la Asamblea Regional para poder enmendarlo.

“Este Decreto va a perjudicar no sólo a 4.460 menores, sino a muchos más que van a precisar los Servicios de Atención Temprana en un futuro inmediato, ya que los profesionales que atiendan a los niños y niñas, a partir de la aprobación de este Decreto, no serán profesionales especializados en Atención Temprana, sino en Necesidades Educativas especiales dependientes de la Consejería de Educación. Esto implica que no están especializados en las características y tratamientos que precisan estos niños” explica María Santos que es presidenta de la Asociación de Profesionales de Atención Temprana de la región de Murcia.

Por otro lado, el cambio de protocolo en la solicitud para acceder a los Servicios de Atención Temprana, ralentizará la atención inmediata de los menores y sus familias, pudiendo dar lugar a una mala evolución en el niño advierte Santos. “Lista de espera y atención temprana son incompatibles".

“Murcia trata de copiar el modelo madrileño donde se han producido cuellos de botella y retrasos de hasta diez meses” dice Santos y añade que “muchas familias, las que lo puedan pagar, no van a esperar esos meses y terminará acudiendo a centros privados, pero habrá familias que no puedan pagar y los niños no recibirán la atención que necesitan ya que el coste en un privado puede superar los 400 euros al mes". El decreto, según Santos, excluye también a los niños de riesgo como bebés prematuros.

Actualmente, desde Sanidad (Atención Primaria y Especializada), tras realizar el diagnóstico del niño o niña remite a la familia, mediante informe, a los Centros de Atención Temprana más cercanos a su domicilio, y son atendidos de manera inmediata.

“A partir de la entrada en vigor de este Decreto cambia el Protocolo de tal forma que el informe de SANIDAD ya no va a a ser vinculante, cuando estos profesionales son los más indicados y mejor preparados para emitir una valoración".

"Con el decreto que pretende aprobar el gobierno regional, la familia debe de solicitar a través del IMAS la intervención, el IMAS devolver a la FAMILIA la valoración, y si esta es favorable entonces la familia ha de ir al EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica) quien valora el tipo de intervención y lo remite a los CDIAT (Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana) con el tratamiento que ellos consideren aún no siendo especialistas en a materia. Además, si se precisa un cambio en el tratamiento se remite a una nueva valoración por parte del EOEP que de nuevo remitirá la intervención al CDIAT. Calculamos entre 8-10 meses, cuando no más en que estos niños puedan acceder a un Centro de Atención Temprana” advierte Santos.

El modelo ideal deberá contemplar centros de atención temprana en los 45 municipios de la región sufragados por los municipios y la Comunidad Autónoma "de tal forma que no les costase dinero a las familias".

Según Santos "en este momento hay municipios con centros de atención temprana sufragados por los ayuntamientos y hay municipios como Murcia y Cartagena donde no hay centros de ese tipo y los que hay pertenecen a asociaciones de familias que los sufragan mediante subvenciones que reciben de la CARM y que son insuficientes de tal manera que las familias deben pagar parte del tratamiento". "Si naces en Murcia los niños son atendidos inmediatamente desde el minuto cero. Si naces en Murcia, los niños no son atendidos tan inmediatamente y las familias deben pagar parte porque la financiación no es completa" explica Santos.

La plataforma de Atención Temprana lamenta que la Consejería de Política Social no les haya escuchado y no haya recogido ni una sola de sus reivindicaciones. "Con este decreto pretenden unificar criterios, pero lo hace a peor. Coge un modelo que está funcionando bien para ir a uno malo. No queremos que destroce el modelo municipal de centros de atención temprana".

Plataforma Atención Temprana | Onda Cero

Los servicios de atención temprana de la Región de Murcia atienden a casi 4.500 familias en la Comunidad Autónoma con menores de 0 a 6 años que padecen o tienen riesgo de padecer algún trastorno de desarrollo.