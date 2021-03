El PSOE pide la derogación expresa del "pin parental"

El grupo parlamentario socialista ha registrado una moción en contra de establecer en los centros educativos de la región el veto o pin parental que permite la exclusión de alumnos del desarrollo de contenidos curriculares mediante actividades complementarias.

La moción, que ha registrado el diputado Antonio Espín, pide que el gobierno derogue expresamente las instrucciones de mayo de 2018 aún vigentes por no haber sido explícitamente derogadas, sobre actividades impartidas por personas ajenas a los centros educativos, que podrían dar cobertura a su inclusión en próximas resoluciones de inicio y final de curso.

Espín recuerda en su moción que el Gobierno Regional sacó a exposición pública hace unos meses el anuncio de modificación de los decretos de currículo de las distintas etapas educativas, a las que se presentaron cientos de alegaciones que siguen sin resolver. "Además, hemos conocido, en declaraciones expresas de un miembro del Consejo de Gobierno, la intención de ejecutar en breve estas modificaciones, como cesión a las exigencias de VOX para aprobar los presupuestos generales de la CARM para 2021".

El diputado Espín ha dicho que "ha llegado el momento de que todos los grupos parlamentarios se pronuncien claramente sobre el pin parental".

El texto de la moción socialista recuerda que el Ministerio de Educación interpuso un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de la región que Murcia que acabó con la suspensión cautelar de la aplicación de las instrucciones de la consejería de Educación para el curso 2019-2020 en lo referido a la autorización de las actividades complementarias por parte de las familias.

La Sala del TSJ argumentó en el auto "que se podía producir un perjuicio identificable con la posibilidad de que algún alumno/a no realizase actividades obligatorias y evaluables debido a la aplicación de esta medida por no autorizarlo sus padres-madres. "Es decir, calificaba las actividades complementarias de las programaciones docentes como obligatorias". El auto de TSJ sobre el "pin parental" también recogió que "existen mecanismos suficientes para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad".

El PSOE también propone en su moción que el gobierno envíe a todos los centros educativos unas instrucciones que clarifiquen la realización de esas actividades para evitar la parálisis que ha inducido en esta formación complementaria del alumnado.

Por último, la moción socialista pide que se deje sin efecto la modificación anunciada de los decretos de currículo de las distintas etapas en los que se refiere a actividades complementarias teniendo en cuenta que en cualquier caso habrá que hacerlo para desarrollar la LOMLOE.

El gobierno regional ha reiterado recientemente en un informe que su compromiso con el pin parental "es indudable".