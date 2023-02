La Policía Nacional detecta aumento de estafas con criptomonedas en la Región de Murcia

Por parte de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia se está detectando el aumento de las estafas utilizando criptomonedas, especialmente, bitcoins.

En ese sentido, desde esta Jefatura de Policía se quieren dar una serie de recomendaciones para todo aquel interesado en invertir en criptomonedas con el fin de que pueda discernir con mayor claridad si se puede estar ante una estafa.

En primer lugar, tanto el Banco de España como la CNMV han advertido del riesgo en la inversión con criptoactivos debido a su “extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia”. Sospeche de plataformas o agentes que ofrecen altas rentabilidades o “dinero gratis”. Especialmente si esa rentabilidad la ofrecen como asegurada o tiene “riesgo cero”, puesto que nadie puede darle esas garantías en inversiones con criptomonedas.

No es recomendable invertir en plataformas o agentes de inversión en criptomonedas que contactan inesperadamente a través del teléfono, redes sociales, aplicaciones de citas u ofertas de empleo, ofreciendo “grandes oportunidades” o “consejos de inversión”.

No se debe invertir en “oportunidades” que suenan muy bien, pero carecen de detalles técnicos o estos no son entendibles. Tampoco en supuestas nuevas criptomonedas que, aparentemente, van a revalorizarse rápidamente.

No se debe confiar en gestores que se ofrecen para para gestionar los criptoactivos. El usuario y la contraseña de su monedero no deben compartirse. Asimismo, no es recomendable permitir el acceso remoto a los dispositivos informáticos propios.

Desconfíe de negocios donde solo se acepten pagos con criptomonedas, especialmente si se las solicitan por adelantado. Los comercios legítimos suelen aceptar monedas legales. Igualmente, no confíe en supuestos gestores o trabajadores de compañías conocidas o de Agencias de algún tipo que solicitan lo mismo.

Hay que tener cuidado con inversiones que acaban dando buenas rentabilidades al comenzar. Todo este tipo de estafas suele aparentar ser reales y rentables al principio, para que el inversor confíe e ingrese cantidades superiores.

Si finalmente resulta estafado en su inversión en criptomonedas, recopile toda la documentación firmada, transacciones realizadas, claves y contraseñas, correos electrónicos y cualquier contacto realizado con el presunto estafador, y presente denuncia en una Comisaría de Policía Nacional.