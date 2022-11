Podemos analiza 26 sentencias y concluye que "existe un sesgo machista" entre algunos jueces de la Región

Podemos ha analizado 26 sentencias por delitos sexuales dictadas por las Audiencias Provinciales de Murcia y Cartagena antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 de Liberad Sexual "y se desprende que tres de cada cuatro procesados (76,9%) no acabaron ingresando en prisión. Uno de cada cuatro (23,07%) fueron absueltos al no contar con más pruebas que los testimonios de las víctimas y, en el caso de existencia de lesiones, no poder ser acreditadas como consecuencia de la violencia de los acusados".

Según de Podemos "tres de cada cuatro enjuiciados sí que fueron condenados a penas de cárcel, llamando sin embargo la atención que la inmensa mayoría de ellos, siete de cada diez (70%), no llegaron a pisar la cárcel al recibir penas inferiores a los tres años de cárcel que fueron suspendidas a cambio de otras medidas como la realización de cursos de reeducación sexual o el pago de multas".

"Entre estas sentencias, que pueden ser calificadas de excesivamente benévolas, destacan las relativas a los abusos sexuales repetidos cometidos por un familiar sobre una menor que llegó a intentar suicidarse, una violación con penetración y violencia consumada a la salida de una discoteca , otra violación violenta y con amenazas de muerte, y especialmente una violación múltiple a una menor de 15 años que fue castigada con la misma pena que recibió otro condenado por tocar las nalgas a una chica de la misma edad en el Bando de la Huerta.

E periodo analizado va desde el 13 de junio a 3 de octubre de 2022 (4 meses antes de la entrada en vigor de la LO 10/2022 o Ley del "Solo sí es sí")

EL PRESIDENTE DEL TSJ CALIFICA DE INÚTILES LAS CRÍTICAS DE PODEMOS

El presidente del TSJ, Miguel Pascual del Riquelme, ha calificado de "inadecuadas e inútiles" las críticas vertidas por Podemos contra su persona y ha añadido que la "independencia del poder judicial está garantizada". "Lo que nos corresponde es aplicar la ley y hacerlo desde la independencia, desde la neutralidad sin dejarnos apabullar ni inquietar por aquellos que optan por caminos que nos parecen institucionalmente inadecuados y, en cualquier caso, inútiles a los efectos de tratar de alterar la neutralidad e independencia del poder judicial que está garantizada día a día y caso a caso" dice.

Pascual del Riquelme constata los ataques e insultos que están sufriendo los jueces y dice "chequeamos las descalificaciones gratuitas e injustificadas y le insisto, son muchos los años que llevamos en esto y estamos formados para soportar, nuestra manera de ser es la de la independencia. Simplemente, constatamos que esto ocurre y seguimos trabajando".