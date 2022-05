El Obispo dice que "lleva como cruz en su carné de identidad" lo que sucedió con su vacunación contra la Covid

El nombramiento del Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes como Hijo Predilecto de la Región de Murcia por el Consejo de Gobierno ha suscitado críticas en redes sociales y hasta una recogida de firmas en change.org en contra del reconocimiento que le concede el Gobierno regional.

El Consejo de Gobierno ha decidido nombrarle Hijo Predilecto por ser el primer Obispo de la Diócesis de Cartagena nacido en la Región de Murcia. El gobierno de Murcia aduce “razones de interés público” para tramitar de urgencia la propuesta y concederle el galardón el próximo 9 de junio, Día de la Región.

Se da la circunstancia de que el prelado, José Manuel Lorca Planes, se hizo pasar por capellán de una residencia de ancianos para saltarse la lista de la vacunación contra el coronavirus. Lorca Planes pidió perdón, aunque solo reconoció los hechos al saberse descubierto.

El Obispo aseguró en su día que no supo calcular las consecuencias de vulnerar los protocolos establecidos por la Consejería de Salud para la vacunación. Junto a Lorca Planes se vacunó indebidamente su secretario personal, el arzobispo emérito de Burgos, el obispo auxiliar y el canónigo de la catedral.

A preguntas de Onda Cero, el Obispo Lorca Planes ha dicho que el nombramiento le causó una gran emoción y sobre las críticas que ha suscitado asegura que respeta la opinión de todos. "Puede que haya personas a las que les pueda parecer muy bien y a otros muy mal, pero de eso yo no soy dueño. Y cada uno tiene derecho a opinar lo que considere conveniente".

"Me duele en el alma toda aquella historia pasada que no tiene mucho fundamento , pero también fue un relato que se hizo en base a no sé qué tipo de intereses. Yo lo llevo como una cruz en mi carné de identidad. Aquello es agua pasada, aquello es historia para mí. Es más importante el presente. Lo que se puede hacer por seguir sirviendo a esta Región y a esta Diócesis" concluye Lorca Planes.

El Obispo de la Diócesis de Cartagena está muy agradecido con el reconocimiento por parte del Ejecutivo de López Miras. "Cuando me lo dijeron me quedé sin palabras" confiesa.