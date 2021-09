López Miras recurrirá a la Justicia si el Gobierno de España no autoriza de urgencia la apertura de la gola de Marchamalo

Fernando López Miras ha detallado que las muestras recogidas, en las últimas horas, por los expertos del Comité Científico demuestran que “la situación en la cubeta sur es “crítica” ya que se están formando bolsas de anoxia, de agua sin oxígeno, y la situación es similar a la de agosto”.

Según el presidente, los científicos consideran que si no se abre de urgencia la gola de Marchamalo “los daños pueden ser irreversibles” por lo que hay que actuar ya.

En este sentido, López Miras ya ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle la creación de una mesa bilateral y “hablar de asuntos importantes, que lo son tanto como los de otras Comunidades Autónomas que sí tienen mesas bilaterales. Y especialmente hablar del Mar Menor”.

Igualmente ha señalado que en cuanto los científicos tengan redactado el informe “en el que detallan la situación del Mar Menor y la urgencia de abrir la gola de Marchamalo se lo enviaremos al presidente del Gobierno y al Ministerio para la Transición Ecológica” y añade López Miras que “si vuelve a respondernos que no va a actuar en Marchamalo, solicitaremos el amparo de la Justicia; enviaremos el informe a los tribunales para solicitar su amparo y que obligue al Ministerio a realizar una actuación que es urgente e imprescindible para que el deterioro del Mar Menor no sea irreversible”.

Reitera el presidente del Gobierno regional que “las actuaciones en origen que está pidiendo el Ministerio de Transición Ecológica son necesarias y se están llevando a cabo, pero no van a servir de nada si no se actúa de forma urgente, si no se actúa en Marchamalo y si no se empieza la construcción del Colector Norte”.