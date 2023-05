López Miras pide a Sánchez por carta una Conferencia de Presidentes urgente para abordar la falta de agua

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes para solucionar “de una vez” la falta de agua, desde la colaboración entre administraciones.

Concretamente, López Miras ha remitido a Sánchez una carta en la que solicita dicha reunión “porque la sequía y el aumento de costes es ahora mismo excepcional, pero el déficit de agua y la desigualdad de los españoles para acceder a ese recurso en las mismas condiciones es un problema estructural”. Del mismo modo, la Comunidad va a remitir al Ministerio un informe en el que se cifra en al menos 71,5 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la escasez hídrica en los cultivos de la Región de Murcia.

López Miras reivindica un Plan Hidrológico Nacional “que ya debería estar aprobado”, porque “pondría solución no sólo a la situación actual, sino a la necesidad estructural de agua que tienen los españoles. Hoy en España no todos tienen acceso al agua en las mismas condiciones, y esto hay que solucionarlo”. Además, se reafirma en que “el agua tiene que ser una política de Estado, como pasa en el resto de países”.

“Estamos ante una situación que no se puede resolver con cortinas de humo”, advierte López Miras en referencia al Gobierno central, a la vez que recordó que “durante esta legislatura le he escrito en numerosas ocasiones a Pedro Sánchez pidiéndole que nos sentemos a hablar del reparto de agua en España, para conseguir de una vez que todos los españoles tengan acceso a ella en las mismas condiciones, porque eso no ocurre hoy. No he recibido respuesta alguna, ni siquiera acuse de recibo”.

La situación requiere, según el máximo responsable autonómico, “que nos sentemos todos y que desde una Conferencia de Presidentes urgente pongamos las bases de un Pacto Nacional del Agua y de un Plan Hidrológico Nacional. Tenemos que sentarnos ya, porque la solución a la necesidad estructural de agua en España está en un Plan Hidrológico Nacional, que suponga el mantenimiento y la garantía del aprovechamiento de todas las infraestructuras actuales, y por supuesto de los trasvases”.

Ante la gravedad de la situación para el sector primario, López Miras anunció recientemente la puesta en marcha de préstamos bonificados al amparo de la Línea ICREF+AGRO, de la que se podrán beneficiar agricultores con al menos cinco hectáreas de superficie de secano de cereales, olivar y viñedo; agricultores de al menos diez hectáreas de frutos secos; o ganaderos con un censo mínimo de 60 unidades de ganado ovino y/o caprino. El importe de los préstamos será de entre 40.000 y 150.000 euros, con una dotación total de 5 millones por parte del Gobierno regional.

"Ponen parches con decisiones unilaterales"

Para López Miras, “lo único que ha hecho el Gobierno central en materia de agua durante cuatro años ha sido recortar el 50 por ciento del trasvase Tajo-Segura, y ahora, cuando llega esta situación excepcional, sólo quieren poner parches con decisiones unilaterales y medidas electoralistas”.

En cuanto a la interconexión de cuencas, López Miras afirmó que “es fundamental” garantizarla, y también resaltó la importancia de “llevar a cabo más obras hidráulicas”. Para el presidente, “sería positivo que se pusiese como ejemplo nacional lo que está haciendo la Región: hemos conseguido modernizar el 90 por ciento de nuestros regadíos; hemos conseguido que una hectárea de cultivo en la Región de Murcia consuma un 50 por ciento menos de agua que en el resto de España, porque regamos gota a gota”.

“Hemos avanzado, hemos tecnificado, hemos invertido, hemos innovado, y hoy se depura y se reutiliza el 99 por ciento del agua en la Región. Pongamos como ejemplo a la Región de Murcia, y no utilicemos a la Región de Murcia para atacarla cuando se habla de agua, como hacen el señor Sánchez y el Gobierno central”, concluye López Miras.