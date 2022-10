El Gobierno regional señala que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recorta un 33% la inversión de los PGE para Murcia

El consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, lamenta que la Región es la "gran perjudicada" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 ya que "es, una vez más, la comunidad en la que más cae la inversión con respecto a este año". En concreto, señala que el Gobierno de España "recorta un 33%" la inversión en la Región, lo que quiere decir que "perdemos uno de cada tres euros que contemplaban los PGE para la Región este año".

Ortuño ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que en su reunión de este jueves ha analizado el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)de 2023 y cómo afecta a la Región. Reitera Ortuño que "el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a maltratar a la Región de Murcia" en los PGE de 2023.

Ha señalado que los PGE de 2023 "aumentan el gasto por el brutal incremento de la recaudación de impuestos como consecuencia de la inflación" que el Gobierno de España es "incapaz" de controlar. Por tanto, cree que los murcianos sufren un "doble castigo", ya que, por un lado el Gobierno de España les "machaca a impuestos" y, posteriormente, ese dinero "se invierte en otros lugares mientras aquí sufrimos un recorte tras otro".

Ortuño ha señalado también que hay proyectos que estaban recogidos en los PGE de 2022 que "se repiten en 2023 o, directamente, desaparecen o se ven reducidos".

Por ejemplo, ha señalado que el Gobierno central "abandona la llegada del AVE a Cartagena y retrasa la de Lorca; mientras que el tercer carril de la A-7 a Alhama de Murcia tenía un millón de euros presupuestado y no se ha ejecutado nada". "Lo mismo sucede con el Arco Norte de la capital y con el Arco Noroeste, cuyas obras se frenan, por lo que tendremos que seguir sufriendo los continuos atascos en el entorno de la capital", ha aseverado.

En cuanto al Mar Menor, ha criticado que "existe una consignación presupuestaria que está muy por debajo de los cientos de millones de euros que anunciaba a bombo y platillo la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera".

Asimismo, ha reprochado que la recuperación de la bahía de Portmán "sufre un nuevo frenazo con solo un millón de euros y nada para los años siguientes". En el ámbito cultural, ha lamentado que "desaparece la inversión para el Castillo de Monteagudo".

"Estos PGE de 2023 son absolutamente rácanos con la Región de Murcia y suponen un nuevo castigo de Pedro Sánchez, que se suma a otros tantos", según Ortuño.

Presupuestos regionales

Sobre la tramitación de los Presupuestos de la Comunidad para 2023, Ortuño ha señalado que "se está trabajando en ello" y se ha mostrado "convencido" de que habrá noticias sobre ello en las próximas semanas.

Al ser preguntado por si le preocupa la aprobación de estos Presupuestos dada la nueva composición del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Ortuño ha afirmado que el Gobierno regional está "centrado en lo importante" que es "seguir gestionando, seguir trabajando y defendiendo los intereses de la Región".

En este caso concreto, ha señalado que están centrados en "tener lo antes posible esos Presupuestos". "Estamos convencidos de que tenemos que seguir en esa línea y, por tanto, vamos a seguir trabajando por el millón y medio de murcianos y para tener esos Presupuestos aprobados lo antes posible", ha remarcado.

En cualquier caso, ha reconocido que el Consejo de Gobierno no ha tratado la situación de la Asamblea Regional, que "no es deseable y no gusta a nadie". Con todo, ha insistido en que es una situación que "no ha protagonizado el Grupo Parlamentario Popular".

No obstante, ha señalado que esto no "distrae" al Ejecutivo autonómico "de lo importante, que es seguir defendiendo los intereses generales de la Región".

Autorizada la contratación de suministro de la vacuna del papiloma humano

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Salud, ha autorizado la contratación de suministro de la vacuna del virus del papiloma humano. El presupuesto base de licitación es de 468.000 euros para un plazo de duración de un año, sin posibilidad de prórroga, según informa la portavoz del Ejecutivo regional, Valle Miguélez.

Se trata de una vacuna exclusiva del laboratorio farmacéutico Merck Sharp Dohme de España, S.A.

Una de las novedades más importantes que se acaban de introducir en el calendario vacunal regional es la ampliación del programa de vacunación frente al virus del papiloma humano a varones de 11 años, que ya se administra a la población femenina.

Programa de Inversiones Productivas

La consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía ha presentado al Consejo de Gobierno el balance del Programa de Inversiones Productivas, uno de los incentivos de ayuda más relevantes de la Consejería, impulsado a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO).

La convocatoria para este ejercicio de estas ayudas contaba con un presupuesto de cuatro millones de euros que se ha ejecutado por completo y ha generado inversiones por un valor total de 17,9 millones de euros, lo que supone que estas subvenciones destinadas a la inversión productiva generan 3,6 euros de inversión por cada euro de ayuda concedido al tejido empresarial. Estas inversiones suponen además el mantenimiento de 2.340 empleos directos y la creación de 307 nuevos puestos de trabajo.

El Programa de Inversiones Productivas apoya la competitividad de las empresas a través de su modernización, mediante la financiación a fondo perdido de equipamientos e instalaciones.

También está dirigido a la creación de nuevos productos o a la evolución de su proceso de fabricación, lo que incentiva la I+D intraempresarial e incide de manera directa en el cambio de modelo productivo que persigue la Región de Murcia.

Los más beneficiados son los sectores industriales punteros en la Región de Murcia, con capacidad tractora para arrastrar un amplio campo de empresas subcontratadas y, por lo tanto, acrecentar la creación de empleo. Por ejemplo, en el sector agroalimentario, mobiliario o fabricación de productos metálicos.

Sello de calidad universitaria

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, ha aprobado el decreto por el que se establece el sello ‘Región de Murcia. Calidad Universitaria’ del sistema universitario de la Región de Murcia.

La creación de este sello es una iniciativa para incentivar el trabajo de las universidades, con el fin de hacerlas más competitivas y atrayentes en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

El sello ‘Región de Murcia. Calidad Universitaria’ es una apuesta del Gobierno regional para incentivar y premiar a las facultades y escuelas de las universidades murcianas que destaquen por desarrollar herramientas que incidan en la calidad de sus procesos docentes, en su internacionalización y en el fomento de la empleabilidad de los futuros egresados.