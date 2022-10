El Gobierno regional aprobará este jueves la Ley de Dinamización que prevé la creación de 6.200 puestos de trabajo

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la aprobación en el Consejo de Gobierno de este jueves del Decreto Ley de Dinamización de Inversiones, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública, que está llamada a aumentar en un 1,6% el PIB regional en los próximos años y crear alrededor de 6.200 puestos de trabajo.

Los objetivos de este decreto, que es la tercera ley de simplificación administrativa y nace tras escuchar las propuestas de más de 200 expertos e instituciones, son dinamizar la economía, favorecer la libertad de mercado y minimizar la intervención de la Administración.

López Miras ha hecho este anuncio en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el marco de la sesión plenaria celebrada este miércoles por la tarde en la Asamblea Regional de Murcia.

El máximo dirigente regional ha indicado que los PGE "preocupan desde el punto de vista objetivo" porque "no llevan ninguna medida directa" para bajar la inflación. "Es más, estos presupuestos solo van a ser realistas si la inflación sigue desbocada", ha indicado.

A este respecto, ha asegurado que el nivel de ingresos que recogen los presupuestos "solo se puede cumplir si la inflación está rozando el 10%", tras lo que ha aseverado que mientras "un gobierno normal debería trabajar y aprobar medidas para bajar la inflación, al señor Sánchez lo que le interesa es que la inflación esté alta para poder cumplir sus presupuestos".

Esto, ha dicho, "preocupa muchísimo" porque "no hay bajadas de impuestos realmente para que bajen los costes de producción, no hay medidas que ayuden a los autónomos, a los pequeños comercios; no hay medidas que ayuden realmente a bajar el precio de la vida y de la cesta de la compra de las rentas medias y bajas".

Además, el jefe del Ejecutivo murciano ha puesto de relieve que el Gobierno central necesita, para sacar adelante las cuentas, el apoyo "de aquellos que son herederos de una banda de asesinos" y de "aquellos que quieren ver como España se rompe".

El PSOE acusa a López Miras de "manchar las instituciones"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Francisco Lucas, ha mostrado su preocupación por la gestión de Fernando López Miras como presidente del Gobierno murciano y ha afirmado que le "avergüenza" el "deterioro" al que el jefe del Ejecutivo murciano "somete permanentemente a las instituciones de la Región", que están "manchadas de corrupción, transfuguismo y pucherazos".

Lucas ha preguntado a López Miras si "no le causa sonrojo" la imagen que está dando la Región con un presidente como él.

En este sentido, Lucas ha afirmado que el PSOE no ha ido este miércoles a la Asamblea a hablar de la vida privada de López Miras. "No se preocupe, señor presidente, ya le adelanto que nosotros no somos como ustedes; su vida privada nos da absolutamente igual siempre que no se salte su propio confinamiento en plena pandemia o no use recursos públicos para su disfrute personal", ha aseverado.

A su parecer, "lo que avergüenza a toda la ciudadanía de la Región es que Murcia sea la primera comunidad de España gobernada con Vox; o la compra de tránsfugas, porque transfuguismo es corrupción y no se puede normalizar este tipo de comportamientos por el bien de la democracia y las instituciones".

"Lo que nos avergüenza son los pucherazos en este parlamento autonómico; las decisiones arbitrarias; o la desaparición de la separación de poderes tan necesarios en una democracia y, sobre todo, nos preocupa el descrédito de este parlamento autonómico", ha reprochado Lucas.

A su juicio, el "culpable" de todo esto es López Miras. "Lo que nos avergüenza es que, mientras la ciudadanía estaba en plena pandemia, los altos cargos del PP y sus amigos, señor López Miras, se saltaban la lista de vacunación y se inmunizaban los primeros, incluso antes que nuestros mayores y sanitarios", ha aseverado.

López Miras señala que no han superado el error que cometieron

López Miras ha destacado que a él lo que le causa sonrojo es lo mismo que al resto de los ciudadanos de la Región, que es "tener una oposición como ustedes".

López Miras ha considerado que Lucas podría haber hablado en la sesión plenaria de asuntos que "de verdad preocupan" a las familias de la Región, pero ha decidido hablar de lo que "le importa" al PSOE. "Ha vuelto a dar muestras de que no han superado el error que cometieron", según López Miras.

Por ejemplo, cree que el PSOE no ha superado que, en mitad de la tercera ola de la pandemia y cuando las familias tenían "mucho miedo", los socialistas "aprovechaban en un sótano en Moncloa con su jefe Pedro Sánchez para presentar una moción de censura a un Gobierno que estaba trabajando".

"Por eso ustedes, señor Lucas, se ven donde se ven", ha señalado el presidente autonómico, que ha acusado al portavoz socialista de "mentir y lanzar acusaciones espurias".

"Usted ha lanzado acusaciones que constituyen un ilícito y ninguna ha sido condenada; y se han encargado ustedes, con Podemos, de llevarlas a los juzgados", según López Miras, quien cree que los socialistas "intentan ganar en los juzgados lo que no pueden ganar en las urnas". Sin embargo, ha destacado que "han sido los jueces los que le han quitado la razón en todo".

Para López Miras, lo que "sonroja" a los ciudadanos de la Región es que "vayan a cerrar el trasvase Tajo-Segura" y los socialistas "estén mirando para otro lado". Asimismo, cree que a "muchas familias le sonroja que el precio de la luz haya subido un 200% con respecto a hace dos años; que no pueden llegar a fin de mes por lo que tienen que pagar por la luz".

Trasvase Tajo-Segura

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que la Comunidad ha puesto en marcha "toda la maquinaria política, institucional, administrativa, jurídica, legal y judicial" que "sea necesaria" para "impedir" que el Gobierno central lleve a cabo "lo que quiere", que es, ha señalado, "cerrar el trasvase Tajo-Segura".

López Miras ha pronunciado estas palabras en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del grupo parlamentario liberal, Francisco Álvarez.

El máximo dirigente de la Comunidad ha indicado que en 28 de los 53 meses en los que Teresa Ribera es ministra para la Transición Ecológica, la situación para trasvasar agua "ha estado en nivel 3", lo que significa que los técnicos de la Comisión de Explotación hacen una propuesta y la ministra toma "una decisión política".

"De esos 28 meses, en 19 ocasiones ha decidido recortar el trasvase", ha dicho López Miras, para quien "es más que evidente" la hoja de ruta del Gobierno central, y que esta pasa por "recortar cada vez que puedan, incluso en contra de los informes de los técnicos, basándose en decisiones políticas y, a mi entender, sectarias".

En este sentido, se he preguntado "qué pasaría" en otra comunidad en la que un sector que tuviera la misma importancia que la agricultura tiene para la Región de Murcia "se viera amenazado". "Creo, sinceramente, que no lo permitirían, y eso es lo que tenemos que hacer en la Región", ha apostillado al respecto.