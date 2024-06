El PP gana las elecciones europeas en la Región con más del 42% de los votos

El PP es la fuerza más votada en la Región de Murcia en las elecciones europeas, con el 99,72 por ciento escrutado, al alcanzar el 42,86 por ciento de los votos, 12,33 puntos más que en los anteriores comicios, mientras el PSOE es el segundo partido que ha obtenido más apoyos, con un 25,02 por ciento, 6,92 puntos menos.

VOX ha obtenido un 15,85 por ciento de los sufragios en Murcia (+4,74), Se acabó la Fiesta un 6,58 por ciento, Sumar un 3,26 por ciento, Podemos un 2,35 por ciento (-5,60), Ciudadanos un 0,75 (-13,28) por ciento y el PACMA consigue el 0,68 por ciento (-0,73).

La participación fue del 48,25 por ciento, 12,52 puntos menos que en 2019, y la abstención del 51,74 por ciento.

Resultado histórico

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado la victoria "rotunda y clara" del Partido Popular en las Elecciones Europeas. "El Partido Popular de Alberto Núñez Fijó ha ganado en España, en todas las comunidades autónomas, salvo en Cataluña, en País Vasco, en Navarra y en Canarias. Y ha ganado en la inmensa mayoría de las provincias de nuestro país".

López Miras cree que este resultado demuestra "que tiene la confianza mayoritaria de los ciudadanos de nuestro país. Vuelve a reafirmar ese apoyo mayoritario y vuelve a ganar las elecciones que ya ganó el pasado 23 de julio durante las elecciones generales".

"De nuevo, Alberto Núñez Fijó vuelve a mejorar el resultado del Partido Popular. Vuelve a ganar unas elecciones a nivel nacional y sitúa al Partido Popular como el partido político más votado a las elecciones europeas en 2024", ha añadido.

En clave regional, el líder del PP murciano ha hablado de "momento histórico" para su formación política en la región de Murcia. "Por primera vez en la historia, el PP murciano va a tener dos eurodiputados".

Así, ha señalado que tanto Nicolás Pascual de la Parte, como Maravillas Abadía, "van a defender los intereses de la Región de Murcia en el seno de las instituciones europeas".

López Miras ha destacado que el PP murciano ha logrado "uno de los mejores resultados de toda España. Hemos sacado el mejor resultado de los últimos 15 años en unas selecciones europeas y hemos superado en 12 puntos el resultado de 2019".

Y es que, el PP ha ganado en 41 de los 45 municipios de la Región, ganando "en la práctica totalidad de las mesas electorales de todos los colegios". "Se puede gobernar para todo, nosotros lo estamos demostrando", de ahí que la confianza en el PP haya aumentado, ha dicho el líder 'popular'.

López Miras ha felicitado también a los 4.000 agentes electorales, interventores y apoderados del partido que han trabajado durante la jornada electoral, pero también a los interventores y apoderados de otras formaciones políticas, a los representantes de la Administración, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, "a todos los que han velado por que se garantizase que el proceso electoral transcurría con normalidad".

Marcos Ros sigue en Bruselas

El eurodiputado del PSOE Marcos Ros ha conseguido revalidar su puesto en Europa ha renovado su compromiso "con las ideas progresistas, con España y, especialmente, con la Región de Murcia y con todos y cada uno de sus ciudadanos" y a seguir siendo "la voz de la Región de Murcia en Europa".

"Los ciudadanos de la Región saben que cumplo mis compromisos", ha indicado Ros quien ha recordado que en 2019 se comprometió " a ser la voz de la Región de Murcia en Bruselas, y lo he sido" y "esta voz va a seguir sonando con más fuerza si cabe durante esta legislatura, con retos muy importantes, como la ampliación de la Unión Europea 2028-2034, la nueva política agraria común, los nuevos fondos de la política de cohesión, entre otros".

"Una voz que mire más allá de nuestras siglas, como lo he hecho yo durante toda esta legislatura", ha insistido Marcos Ros, quien espera que los representantes elegidos esta noche de la región --en relación a los 'populeres' Nicolás Pascual de la Parte y Maravillas Abadía--trabajen también por la Región y abandonen la actitud de crítica de España y al Gobierno de España que ha hecho el presidente regional del Partido Popular en esta legislatura cada vez que ha ido a Bruselas".

"Prometimos frenar el avance de la ultraderecha en toda la Unión Europea y lo hemos conseguido. Y a partir de mañana seguiremos trabajando con más ilusión, con más fuerza, con más energía para seguir construyendo la Europa de la justicia social, la de la igualdad de oportunidades, la de la transición ecológica y de la Agenda Verde, la Europa de la protección a las minorías LGTB, la Europa de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la de la protección de los derechos sociales", ha apuntado.

Por su parte, el secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, ha considerado que el Partido Socialista "ha tenido un gran resultado, pese a todas las circunstancias que han rodeado esta campaña, a pesar de las descalificaciones, de los bulos, de las mentiras".

"Los españoles han apoyado de manera importantísima al Partido Socialista Obrero Español", ha señalado Vélez quien ha recordado que "hace muy pocas semanas todos los medios reflejaban lo que decía el Partido Popular, que iban a barrer en estas elecciones" pero la cosa ha quedado "muy lejos" de eso.

Por ello ha felicitado a su secretario general, Pedro Sánchez, que "una vez más se han volcado en la campaña lanzando un mensaje de fortaleza y optimismo, de esperanza en el futuro de Europa, de la necesidad de seguir avanzando en justicia social, en derechos y libertades, de la obligación que tenemos los demócratas de pararle los pies a los populismos y de evitar la vuelta al pasado".

Finalmente, ha felicitado a Teresa Rivera "por la campaña de defensa de los valores europeos que ha realizado". "Teresa ha sido una gran ministra y será una magnífica comisaria europea", ha augurado.

VOX sigue vivo

El presidente provincial de VOX, José Ángel Antelo, ha resaltado, tras conocer los datos de las elecciones europeas, que su partido ha crecido en "las últimas cuatro citas electorales y en estas hemos hecho lo propio en un 50 por ciento".

"La salud de Vox es inmejorable a pesar de los que pretenden que desaparezca", ha señalado Antelo, quien ha realizado una valoración de los resultados de las elecciones europeas en la sede provincial del partido desde la que ha realizado el seguimiento junto al consejero de Fomento José Manuel Pancorbo, el portavoz en la Asamblea regional Rubén Martínez Alpañez, el portavoz del Ayuntamiento de Murcia Luis Gestoso, y por numerosos cargos del partido, afiliados y simpatizantes.

Ha destacado que "VOX se consolida como lo que es a día de hoy en España, la tercera fuerza política y no solo eso, sino que goza de una salud muy buena, una salud inmejorable junto con la salud de todos sus aliados europeos" a los que ha felicitado.

No obstante, no ha querido pasar por alto que "hoy Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que está de corrupción hasta el cuello, que está liquidando nuestra democracia, está tergiversando la realidad y está señalando a todos aquellos que piensan de manera diferente".

"Nosotros durante toda la campaña hemos dicho alto y claro la gran estafa que suponía que el Partido Popular y el Partido Socialista votasen exactamente el 90 por ciento de las veces lo mismo que eran una coalición en Europa y que querían reeditar ese pacto", ha advertido Antelo, quien ha asegurado que "ese pacto lo que supone para la Región de Murcia más pacto verde, más acabar con nuestra agricultura, fronteras inseguras, acabar con nuestra cultura e importar culturas que no entienden de respeto entre hombres y mujeres que somos iguales ante la ley".

"Y evidentemente frente a eso estaremos nosotros junto con todos nuestros socios europeos diciendo lo que siempre hemos dicho: aquellos que vengan y que no cumplan la normativa, que no cumplan la ley y que no entiendan nuestra cultura tienen que ser deportados de manera masiva y de manera inmediata", ha concluido Antelo.