Fuentes Zorita: "He sufrido en mis carnes que una justicia lenta no es justicia"

El ex presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, valora que se empiece a reconducir una situación que "era totalmente injusta" y, en contra de lo que dice el juez, niega ser conocedor de la existencia de desalobradoras ilegales en el campo de Cartagena.

Fuentes Zorita ha explicado que cuando empezó a presidir el organismo de cuenca en 2004 no preocupaba la entrada de nitratos agrícolas al Mar Menor porque en esa fecha "lo que creaba alarma social eran los vertidos de aguas residuales al Mar Menor por el mal funcionamiento de las depuradoras de San Javier y Los Alcázares que cuando llegue a la confederación llevaban ocho años paralizadas en el ministerio de Medio Ambiente.

El ex presidente del organismo de cuenca ha recordado que en 2010 advirtió a la CARM de la entrada de toneladas de nitratos en el Mar Menor. "Se pidió control y se planteó la necesidad de reconducir las prácticas agrarias en el campo de Cartagena y desde la consejería de Agricultura llegaron a descalificar los datos oficiales de la confederación y declararon aquello de que el Mar Menor estaba mejor que nunca".

Fuentes Zorita, cuya consejería alumbró en 1987 la Ley de Protección Integral del Mar Menor que derogó el PP de Ramón Luis Valcárcel en 1995, opina que el Mar Menor no se habría convertido en una sopa verde si aquella ley no se hubiese derogado. Insiste en que es absolutamente necesario cambiar las prácticas agrarias o no dejarán de entrar nitratos en el acuífero y recuerda que el gobierno del PP tardó 20 años en ejecutar las depuradoras previstas en el entorno del Mar Menor.

Sobre las obras que prevé el Plan Vertido Cero, Fuentes Zorita dice que "que no habrá solución para el Mar Menor si no se saca el agua contaminada del acuífero, se desala, se desnitrifica y se pone en condiciones".

El ex presidente de la CHS, que siente que ha vivido en sus carnes aquello de que una justicia lenta no es justicia, recuerda que hace 30 años se metió en política "para hacer, no para ser y me da la impresión de que ahora hay demasiada gente que llega a la política para ser". También ha invitado a reflexionar a la sociedad para que los mejores no huyan de la política. "Debemos ayudar a los políticos, no debemos realizar una descalificación generalizada de ellos o acabaremos espantando a los mejores".

El juez del "caso topillo" exculpa a Fuentes Zorita

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia ha acordado el sobreseimiento libre del ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), de las actuaciones en las diligencias conocidas como caso Topillo por vertidos al Mar Menor “por no ser los hechos que se le imputan constitutivos de infracción penal”.

El magistrado Ángel Garrote considera que por su cargo ostentaba competencias en materia de inspección y sanción de conductas contrarias al ordenamiento jurídico en materia del dominio público hidráulico, y en concreto en materia de desalación, según la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico, como apuntaba el Ministerio Fiscal, y tampoco duda el magistrado de que Fuentes Zorita fuera “perfecto conocedor de que había una multiplicidad de desaladoras funcionando en el campo de Cartagena”, no obstante, subraya la resolución“tras un detenido estudio del asunto”, no se observa que la “dejación en la promoción de inspecciones sobre las desaladoras existentes y posterior incoación de expedientes sancionadores pueda tener reproche penal”.