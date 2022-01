La Fiscalía pide procedimiento de jurado para la causa contra la presidenta del PP de Calasparra, María Marín, por presunta malversación de fondos públicos

La Fiscalía ha pedido incoar procedimiento de jurado en la causa judicial que se sigue contra María Marín en el juzgado número 2 de Caravaca "al haber delitos de su competencia como la malversación de fondos públicos" conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica nº 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (LOTJ).

Un informe realizado por el Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de capitales de la Policía Nacional, por orden del juzgado número 2 de Caravaca, corrobora y acredita las graves irregularidades presuntamente cometidas por la actual presidenta del PP de Calasparra y concejal en ese ayuntamiento, María Marín, durante su etapa como jefa de contabilidad de la sociedad Caravaca Jubilar junto al entonces gerente, Juan Rigabert, ambos investigados por malversación de caudales públicos y falsedad documental tras una dura querella de la Fiscalía que cuantificó el menoscabo a las arcas públicas en casi 250.000 euros, aunque la cantidad podría ser mayor.

La Fiscalía,presentó en 2016 una denuncia contra María Marín y Juan Rigabert al considerar que podrían haber cometido falsedad documental y malversación de caudales públicos que el juez admitió a trámite, aunque la primera denuncia ante la Policía Nacional de Lorca partió del entonces alcalde de Caravaca, Domingo Aranda, del PP, tras una primera auditoría realizada por el contable, Miguel Martínez en febrero de 2015. La Fiscalía señaló en su día que, cuando Marín y Rigabert estaban al frente de Caravaca Jubilar, hubo "una serie de pagos a proveedores que realmente no fueron realizados".

El informe policial, al que tuvo acceso Onda Cero en exclusiva, concluyó que “en la cuenta de la mayoría de los clientes y/o proveedores, se pueden observar, errores, manipulaciones, anotaciones intemporales, pagos no realizados, anotaciones de cobros con cantidades diferentes a lo facturado, etc, teniendo como resultado una situación en las cuentas que no se ajusta a la realidad contable de la mercantil”.

"Aunque parece que la causa judicial está parada, no es así. Está viva" admiten a Onda Cero fuentes de la Fiscalía.

María Marín fue elegida presidenta del PP de Calasparra

María Marín fue elegida presidenta del PP de Calasparra tras un congreso local del partido celebrado a principios del pasado mes de diciembre. Marín sustituyó en el cargo a Jesús Martínez.

A la clausura del congreso asistió el presidente López Miras donde dijo que "Calasparra está falta de políticos que sepan gestionar los recursos públicos y que escuchen a los vecinos y eso es lo que trae María Marín".