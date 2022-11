El director técnico de ESAMUR califica de "barbaridad" decir que se están vertiendo aguas fecales al Mar Menor

El director técnico de la Entidad de Saneamiento y Depuración -ESAMUR-, Pedro Simón, ha asegurado que "en la Región se depura muy bien. Así de claro y contundente. Y no lo digo yo, lo dice la Unión Europea. Somos una de las tres regiones de España que cumple toda la normativa de aguas residuales de España. Somos un ejemplo y las analíticas están ahí para verlas. Nos controla la CHS. Cumplimos muy por encima de las directivas. Las depuradoras están funcionando muy bien".

Sobre si es cierto que se estén vertiendo aguas fecales al Mar Menor como afirman desde la Fundación Ingenio, Pedro Simón, ha declarado en Onda Cero que "en las depuradores de todas las zonas del Mar Menor prácticamente en todas se está reutilizando el agua por los regantes. La única de la que no se reutiliza desde hace unos meses es la de Torre Pacheco por la alta conductividad que tiene como consecuencia del nivel freático del acuífero y eso hace que el agua esté entrando en los sótanos y desde así se bombea al alcantarillado. Cuando los regantes no pueden mezclar ese agua pues no la cogen y va a parar a la rambla del Albujón y al Mar Menor".

"También le digo que lo que hacemos en ese caso es eliminar el fósforo absolutamente todo lo que podemos. Si el límite que tenemos es 2mg/litro, se está en 0,5mg/litro. Tenemos un sistema de medición en continuo del fósforo para reducirlo al máximo y no generar ningún problema. Y eso se está haciendo en todas plantas depuradoras cuando no se reutiliza el agua. Si se reutiliza en la agricultura no es necesario eliminar el fósforo porque es un elemento que luego ellos necesitan en sus cultivos".

Sobre los "estudios" que muestran desde la Fundación Ingenio que dicen que la eutrofización del Mar Menor se debe a los vertidos de aguas residuales y al fósforo que contienen esas aguas residuales, el director técnico de ESAMUR, Pedro Simón, ha explicado que "fósforo de las depuradoras no llega, solo de la Torre Pacheco y lo eliminamos al máximo. No tiene ningún sentido eso que están diciendo en lo que respecta a depuradoras. Solo es cierto que hay algunas urbanizaciones que no tienen la red de saneamiento como deberían y eso habría que atacarlo, pero los caudales no son muy altos".

"Otra cosa que achacan son los alivios de lluvia. Si llega más agua de la que puede tratar la depuradora, ahí va a haber alivio siempre; y sale el agua por el mismo punto de vertido de la depuradora, pero viene directamente del alcantarillado. No es que la depuradora esté vertiendo. Y lo que se está haciendo es construir tanques de tormenta que lo que hacen es almacenar gran parte de ese agua para luego ir metiéndola poco a poco a la depuradora y que no haya que verter nada al medio. En Torre Pacheco se está construyendo un tanque de tormentas con capacidad de 66.000 m3 cuando la capacidad de la depuradora de Torre Pacheco es de 6000 m3. Pero evidentemente, cuando hay lluvia hay arrastres del alcantarillado, hay arrastres de tierras que también llevan fósforo" concluye Simón.

"Nos gustaría hablar de cómo solucionar los problemas y no discutiendo sobre cosas que no son ciertas y que hacen daño a todo el mundo y generan una alarma social muy importante que no beneficia a nadie" dice Simón. Y califica de "barbaridad" decir que se están vertiendo aguas fecales al Mar Menor. "Si fuese verdad que llega tanta agua residual al Mar Menor como dicen, aquello sería un hervidero de Escherichia coli, y cuando los técnicos de sanidad hacen analíticas en las playas del Mar Menor les sale un agua excelente".

En toda la Región, los regantes aprovechan el 98% de las aguas depuradas. Del orden de 105 hm3 al año aproximadamente.