El decano del colegio de Agrónomos cree que la Fundación Ingenio tiene un discurso "muy equivocado y perjudicial" para la agricultura de la Región

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, Andrés Martínez, cree que la Ley del Mar Menor "es mejorable" porque aspectos como las berreras vegetales “están dando muchas complicaciones” a los agricultores y a los ingenieros que les asesoran. "Son un verdadero quebradero de cabeza en zonas sin pendiente por ejemplo".

En relación a los fertilizantes agrícolas, Andrés Martínez ha anunciado que se van a intensificar los controles porque el año que viene entra en vigor en España un Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos Agrarios. "Viene más control con asesoramiento técnico" y cree que "el campo de Cartagena está siendo como un laboratorio de pruebas de lo que va a pasar a nivel nacional".

"Nosotros seguimos planteando la denominada receta fitosanitaria y receta de fertilización como hay una receta ganadera para el tema de los medicamentos. Esa herramienta sería clave y yo creo que la Unión Europea debería ponerla en marcha" dice el decano.

Sobre el colectivo Agroingenieros por el Mar Menor que supuestamente aglutina a 200 ingenieros agrónomos del Mar Menor y niegan que los nitratos sean el origen de la eutrofización, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, Andrés Martínez, no comparte sus postulados negacionistas. Dice que solo conoce a dos personas de ese colectivo y cree que "son primos hermanos, por no decir gemelos, de la Fundación Ingenio". "Hace dos años acudieron al Colegio a pedir soporte y cobertura y les dije que su finalidad debería ser transmitir conocimiento científico y técnico para mejorar determinadas cuestiones sobre fertilización, forma de regar, pero siempre desde el conocimiento científico y de los datos. Desde aquel día no he vuelto a saber nada de ellos. Debe ser que el planteamiento no les gustó".

Sobre la Fundación Ingenio de la que son patronos importantes empresas agrícolas del Campo de Cartagena y comunidades de regantes, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, Andrés Martínez, cree que la Fundación Ingenio "ha equivocado su discurso y no va en la dirección correcta porque debería ponerse del lado de la agricultura y demostrar a la ciudadanía que los agricultores lo están haciendo bien".

“Tienen un discurso muy equivocado y perjudicial para la agricultura de la Región de Murcia” concluye Martínez.

Sobre cambiar el modelo agrario en el Campo de Cartagena para hacerlo más sostenible, Andrés Martínez no cree que haya que cambiar el modelo porque “no todo está mal hecho”.

“Viene gente de otros países a ver lo que se hace en Murcia y en el campo de Cartagena como referente. Yo retocaría el modelo porque hay que avanzar y progresar. Por ejemplo, en la zona 1 del Mar Menor me consta que van a hacer plantaciones de lechuga sin suelo al aire libre, cosa que no existe en ningún sitio de España. Cultivo hidropónico al aire libre que no va a contaminar”.