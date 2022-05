Solo el 2% de los escolares de la Región de Murcia accede a las ayudas para asistir al comedor escolar

Las ayudas para asistir al comedor escolar en la Región de Murcia alcanzan al 2% de los niños en la educación obligatoria, la cifra más baja de todo el país y solo similar a la de Melilla, según revela el informe 'Comedor garantizado' de Save the Children coincidiendo de la apertura del plazo para solicitar estas ayudas en varias regiones españolas.

Las regiones que menos llegan a estos niños empobrecidos son Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla (estas dos ciudades autónomas dependen del Ministerio de Educación y FP). En cambio, País Vasco es la única que ofrece comedor escolar a todo el alumnado en riesgo de pobreza.

Según Save the Children, esta desigualdad se debe a que el Ministerio ha renunciado a regularlo y cada comunidad autónoma decide qué requisitos valora para que las familias accedan a las becas comedor. Así, apuntan que en algunas regiones, la renta no asegura obtenerla. En nueve comunidades, entre ellas Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón, estas ayudas no se consiguen por concesión directa --todo el que cumple con los criterios se le concede como derecho-- sino por concurrencia competitiva. Esto significa que, si no queda presupuesto en esa partida de becas, aunque las familias reúnan los requisitos, se pueden quedar sin esa ayuda.

Y en el caso de Murcia, se añade que los niveles de renta establecidos para acceder son muy bajos --ingresos por debajo de 616 euros al mes para un hogar de cuatro personas--, por lo que resulta casi imposible conseguir una beca comedor, tal y como recoge el informe, que también apunta que la Región es la tercera CCAA que menos invierte por alumno en ayudas de comedor en educación infantil, obligatoria y especial.

Desde el 21 marzo se pueden pedir las becas comedor en la Región

Según la Consejería de Educación, más de 5.000 alumnos se beneficiarán de las ayudas asistenciales de comedor el próximo curso escolar. Desde el pasado 21 de marzo se pueden solicitar las becas comedor.

Educación ha informado de que destina cerca de 4 millones de euros del Presupuesto de la Comunidad para las ayudas asistenciales de comedor solicitadas por las familias. Esta inversión, que tendrá por fin sufragar el menú completo durante 178 días lectivos.

La convocatoria contempla como alumnado preferente aquellos cuyas familias hayan sido afectadas por ERE, ERTE, desempleo o paralización de la actividad económica, fruto de la pandemia.

Las ayudas se han convocado de acuerdo a las Bases Reguladoras para las Ayudas al Estudio del 1 de febrero de 2021 (BORM número 28 de 4 de febrero), y tramitadas por el Servicio de Promoción Educativa.