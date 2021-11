Casi el 60% de los murcianos opina que el Gobierno Regional no hace lo necesario para reducir las listas de espera en sanidad

El 59,4% de los murcianos opinan que el Gobierno Regional no hace lo necesario para reducir las listas de espera en sanidad, frente al 26,7% que opina lo contrario. Aunque teniendo en cuenta la simpatía política, se comprueba que los simpatizantes de los partidos de izquierda y centro-izquierda (Unidas Podemos, 89,1% y PSOE, 70,7%) son quienes en mayor proporción consideran que las actuaciones del Gobierno de la Región de Murcia en esta materia son insuficientes, mientras que los simpatizantes de los partidos de derecha y centro-derecha (VOX, 62,5% y PP, 42,7%) opinan lo mismo en proporciones más bajas.

Así, destaca que hasta el 41,6% de los simpatizantes del PP aprueben las actuaciones del Gobierno regional en materia sanitara encaminadas a la reducción de las listas de espera lo que constata la existencia de un fenómeno de polarización política.

La mayoría de murcianos opina que el Gobierno Central maltrata a la Región en financiación

Según el sondeo del Cemop, la financiación autonómica junto con las inversiones en ciertas infraestructuras son dos materias de competencia estatal y los gobiernos de las autonomías no pueden incidir de manera directa en las mismas. A la luz de los datos, prácticamente nadie (1,3%) considera que la Región de Murcia sea mejor tratada que otras autonomías en este asunto, mientras que parece incuestionable que la mayoría de las población de la Región de Murcia (67,7%) considera que es tratada peor que otras autonomías.

La proporción de personas que creen en una discriminación de la ciudadanía de la Región de Murcia se va acrecentando a medida que se pasa en el espectro político desde la izquierda a la derecha. Así, los simpatizantes de los partidos de derecha y centro-derecha son quienes en mayor proporción consideran que existe tal discriminación negativa (83,1% en el caso de los simpatizantes del PP y 81,3%, para los de VOX), mientras que el porcentaje es mucho menor en los simpatizantes de partidos de izquierda y centro-izquierda (34,8%, en el caso de los de Unidas Podemos y 48,9%, en el caso de los propios del PSOE). Por tanto, a pesar de que la opinión sobre la discriminación que sufre la Región de Murcia en materia de financiación e inversión en infraestructura es bastante unánime.

La reforma del Estatuto Autonomía no interesa

En relación a la modificación por parte del Congreso de los Diputados del proyecto de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia no parece haber una opinión formada y definida de manera clara y mayoritaria. Esto es debido al desconocimiento del asunto por parte de la ciudadanía, pues hasta el 43,0% no tiene opinión sobre el tema o no sabe. Solo el 29,4% de la ciudadanía está de acuerdo, mientras que el 22% muestra su desacuerdo y el 5,2% muestra indiferencia sobre el asunto. No obstante los simpatizantes de derecha y centro derecha expresan su desacuerdo con la reforma en mayor proporción que los simpatizantes de partidos de izquierda y centro izquierda.

En definitiva, la ciudadanía regional desaprueba la actuación del gobierno nacional en cuando a financiación autonómica de la Región de Murcia, al sentirse discriminada; reprocha que las actuaciones del gobierno regional no fomenten la reducción de las listas de espera; y, finalmente, muestra un elevado desconocimiento sobre la modificación por parte del Congreso de los Diputados del proyecto de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. No obstante, la opinión sobre todos estos temas está mediada por la polarización política.