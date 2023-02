Acude a urgencias con ansiedad e ideación suicida y le dan cita con su psiquiatra de referencia para dentro de tres meses

La Asociación Trastorno Personalidad de Cartagena ha denunciado la "desatención" que está sufriendo una joven de 20 años diagnosticada de Trastorno Límite de Personalidad (TLP) desde los 17 años.

El TLP es un trastorno mental tan grave como desconocido que tiene una alta tasa de suicidio. El 80% de quienes lo sufren intenta suicidarse y el 10% lo consigue. No porque quieran morir, sino para poner fin al sufrimiento emocional que padecen.

María, nombre ficticio de la paciente, acudió por su cuenta a urgencias del Hospital Morales Meseguer tras una fuerte crisis de ansiedad. Es lo que le habían recomendado para ponerse a salvo en caso de crisis dado que padece un trastorno donde son frecuentes los pensamientos autolesivos. De ahí salió con un parte médico para que fuese atendida de manera preferente por su psiquiatra de referencia dada la gravedad. Eso ocurrió el 4 de enero y aún no ha logrado que la vea su psiquiatra de zona. Se han limitado a decirle que le mantienen la cita programada para el 11 de marzo. Cayetano Toledo, secretario de la Asociación TP de Cartagena, denuncia que "la situación es indignante porque están contraviniendo todos los protocolos antisuicidio".

María, que ha tenido que dejar su trabajo y estudios para volver a casa de sus padres donde permanece metida en cama y muy medicada, solo ha logrado una breve llamada telefónica de su psiquiatra tras la interposición de una reclamación por parte de los padres y por la presión ejercida por la Asociación TP de Cartagena ante la gerencia de Salud Mental. "Una breve llamada telefónica donde el psiquiatra vino a decirle tienes TLP, es lo que hay. Sigue con la medicación y tú lo que necesitas es mucha psicoterapia” relata Cayetano Toledo en Onda Cero. "Le dicen que necesita psicoterapia pero no se la dan" denuncia.

Los padres de María, con gran esfuerzo económico, tienen que pagar de su bolsillo una hora de terapia semanal con un psicólogo privado especializado, pero saben que no es suficiente. Son conscientes de que su hija necesita tratamiento diario intensivo que solo ofrece el centro de día del psiquiátrico Román Alberca, pero no hay plazas suficientes. Se trata del único centro público especializado con terapias intensivas varias horas al día de lunes a viernes. La madre de María confiesa que siente "miedo, impotencia y frustración". Se siente "pérdida".

Desde la Asociación TP de Cartagena, Cayetano Toledo, reclama más medios ante el aumento de los problemas de salud mental y de los suicidios. Los suicidios entre menores de 29 años han aumentado un 90% en la Región de Murcia. En tres casos, tenían menos de 15 años. Es necesario, dice Toledo, "prevenir diagnosticando a tiempo y dispensando el tratamiento médico y terapéutico adecuado".

Trastorno Límite de Personalidad

Las personas que padecen TLP tienen una alta sensibilidad, lo que provoca reacciones emocionales intensas y su fragilidad les impide regular dichas emociones. Una ansiedad crónica fluctuante, la falta de control de los impulsos, una sensación de vacío crónico, hipersensibilidad y miedo al abandono son algunos de los síntomas.

El 10% de la población general sufre algún Trastorno de la Personalidad (TP). Destaca el TLP, cuya prevalencia es del 2-4%. Algunos expertos estiman un promedio del 2%, que son 30.000 personas en la Región de Murcia.

La comorbilidad del TLP es extrema: 93% trastornos afectivos (depresión, etc.), 88% trastornos de ansiedad, 64% toxicomanías, 53% trastornos conducta alimentaria, etc. En los últimos años un 80% de los pacientes de TLP ha seguido un tratamiento de antidepresivos. No existen psicofármacos autorizados para tratar el TLP. El TLP está muy infradiagnosticado, con una demora en su diagnóstico de 9,5 años.

Las personas con TLP han recibido un promedio de 8 diagnósticos diferentes antes de ser diagnosticadas de TLP. El 50% de personas con TLP están desatendidas y no reciben atención médica, y el 80% de las demandas de asistencia a personas con TLP las formulan familiares.

Más del 75% de personas con TLP han experimentado traumas en la infancia por acoso escolar, abusos sexuales, físicos o emocionales, violencia doméstica, abandono, etc. La prevalencia del TLP en la población reclusa es del 30%, la mayoría con adicciones. Un 50% de los usuarios de las Comunidades Terapéuticas sufre TLP, el 90% sin diagnosticar. El TLP es el trastorno mental con mayor riesgo de mortalidad en general, de suicidio (50 veces más que resto de población) y de reducción en 18-24 años de esperanza de vida.

La Región a la cabeza en consumo de psicofármacos

La Región de Murcia es la Comunidad Autónoma que más psicofármacos consume, casi un 50% más que la media nacional. Concretamente, un 50% más de consumo en antipsicóticos y un 10% más en ansiolíticos, destacando un 35% más de consumo de Orfidal.