El 97% de las pymes murcianas prevé mantener o crear empleo durante 2022

El estudio “Informe de la Pyme familiar 2022” concluye que las pymes familiares murcianas son más innovadoras. No obstante, perciben mayores barreras en digitalización y sostenibilidad.

La presentación del informe ha tenido lugar en el Colegio de Economistas con la presencia en la mesa de su decano, Ramón Madrid, el presidente de Amefmur, José María Tortosa, y el director de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum, Ángel Meroño quien ha expuesto los principales resultados.

El decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, destaca que "disponer de esta información es clave para el diseño de políticas industriales en la Comunidad Autónoma".

A partir de datos recogidos en abril de 2022 sobre más de mil pymes españolas y más de trescientas de la Región de Murcia, el análisis permite, por un lado, trazar el perfil de la empresa familiar murciana en términos de tamaño, sector, antigüedad y gerente; y, por otro lado, ofrece un diagnóstico de la situación empresarial atendiendo a la evolución y expectativas de empleo y ventas, así como innovación y rendimiento. Adicionalmente, cada año se abordan cuestiones que puedan ser de interés, en esta edición sobre digitalización y sostenibilidad.

El 67% de las pymes entre 6 y 249 empleados se consideran empresas familiares. Las pymes familiares murcianas tienen un tamaño promedio superior a las nacionales (30 empleados frente a 25), especialmente por su mayor presencia en las empresas medianas (50 a 249 empleados). Están más presentes en los sectores de Comercio (72%) y Construcción (71%).

En la Región de Murcia, el puesto de gerente es ocupado por mujeres en una de cada cinco pymes familiares, proporción cuatro veces superior a las pymes no familiares. La formación universitaria en el puesto de gerente es superior en las mujeres especialmente en las pymes no familiares.

Situación empresarial

Las pymes murcianas tienen un mejor comportamiento en ventas y empleo. En el caso de las pymes familiares murcianas, el 97% prevé mantener o crear empleo durante 2022. Respecto a las ventas, este tipo de empresas muestra el mejor comportamiento, un 56% aumentaron sus ventas en 2021. Referente a las expectativas, el 97% de las pymes familiares murcianas prevén mantener o aumentar sus ventas.

Con relación a la internacionalización, las pymes familiares regionales están más internacionalizadas (9,5%) que las españolas (7,9%). No obstante, sus ventas internacionales son menores a las pymes regionales no familiares (16%).

Las pymes familiares regionales son más innovadoras que las no familiares destacando en la adquisición de nuevos bienes de equipo (68%) y en la mejora de productos existentes (50%). En cuanto al rendimiento, no existen diferencias entre pymes familiares y no familiares en la Región de Murcia. Los mejores resultados, al igual que el pasado año, se producen en la satisfacción del cliente. Le sigue en importancia, la calidad, el menor grado de absentismo y la satisfacción de los empleados.

Digitalización

Las pymes familiares murcianas, respecto a las no familiares, cuentan con una proporción menor de empleados que usan TICs (54% vs 63%). En cuanto a la gestión, es menos habitual contar con la presencia de un responsable interno de digitalización (32% vs 52%), recurriendo en mayor medida al apoyo externo (86% vs 80%).

Las tecnologías digitales más frecuentes en las pymes familiares murcianas son la disponibilidad de web (85%) y ciberseguridad (85%), le sigue en importancia sistemas ERPs (52%) y redes sociales (40%). Aún así, su nivel de digitalización es inferior, de manera más significativa en Teletrabajo (26% frente a 46%), ERPs (52% frente a 66%) e Intranet (32% frente 49%). Existe una relación positiva entre adopción e importancia en las tecnologías básicas. En las tecnologías avanzadas, aun cuando se valoran sus beneficios, las pymes encuentran barreras que dificultan su adopción.

Las pymes murcianas tienen un mejor comportamiento en ventas y empleo. En el caso de las pymes familiares murcianas, el 97% prevé mantener o crear empleo durante 2022. Respecto a las ventas, un 56% aumentaron sus ventas en 2021.

El informe es una colaboración entre la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas de la Región de Murcia y la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum, y analiza datos de 1044 pymes españolas y 307 de la Región de Murcia.