El Real Murcia se interesa por el delantero Casi

El Real Murcia tiene que empezar a componer la plantilla de la 2021/22. No hay tiempo para lamentos y frustraciones porque el club ha caído a la Cuarta División del fútbol nacional. Manolo Molina debe devolver a la escuadra grana al tercer eslabón y para ello necesita construir una estructura firme e ir añadiendo piezas.

La primera piedra de ese vestuario es Mario Simón. El técnico lo tiene todo preparado y aclarado con el Murcia a falta de que le concedan la excedencia profesional. Será entonces cuando llegue al estadio Enrique Roca y firme su contrato como entrenador.

A partir de ahí, se pondrán manos a la obra para empezar con las renovaciones. Como ya informamos ayer a los lectores y oyentes de Onda Cero, Mario Abenza y el Real Murcia tienen posturas muy cercanas para que el centrocampista murciano continúe vistiendo la elástica grana. Aunque, como el propio Manolo Molina anotó el día de su presentación, es importante "tener una buena base" de la pasada campaña, con siete u ocho futbolistas, por lo que no es de extrañar que Abenza no sea el único en seguir.

Además de las renovaciones, tendrá que empezar a fichar futbolistas. El modelo cantera continuará y habrá presencia del filial en el primer equipo, según argumentaron en las últimas ruedas de prensas oficiales diferentes personalidades del club. Y contratar a jugadores de la Región de Murcia es una cosa que se tendrá en cuenta. Por eso, esta cadena ha podido conocer el interés del Real Murcia por el delantero José Ruiz Cutillas, apodado en el mundo del fútbol como 'Casi'. El ariete, nacido en Jumilla, tiene contrastada experiencia en Segunda División B. Osasuna Promesas, Peña Sport, Marbella, Arroyo, Villanovense, Linares Deportivo, Recreativo Granada, Real Oviedo Vetusta o Valladolid Promesas son algunos de los equipos donde ha jugado Casi.

A punto de cumplir 28 años el día 8 de junio, al jumillano se le recuerda un gran papel en el Estadio Municipal de Linarejos durante la 2016/17. Junto con Víctor Curto, que durante esa campaña se marchó al Real Murcia y con José Corpas, actualmente en Segunda División con el Almería, Casi anotó trece goles con la casaca linarense.

Finalizó la 2019/20 en el Villanovense de Extremadura y ha disputado veinticinco partidos en la recién finalizada temporada, en la Sociedad Deportiva Tarazona. El club aragonés terminó en sexta posición la primera fase, aunque no pudo clasificarse a la 1ºRFEF, al igual que le pasó a los pimentoneros. Casi no ve con malos ojos el interés del Real Murcia porque quiere volver a casa. Eso sí, no es la única llamada que ha recibido el atacante.

Por los pasos que se han comunicado en el órgano grana, Molina esperará a Simón para seguir el mismo camino y consensuar las incorporaciones. Lo que está claro, es que se avecina un verano ajetreado con muchas entradas y salidas, en el equipo centenario de la ciudad de Murcia.