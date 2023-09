'De vuelta a Casa', con Luis María Valero - 18/09/23

"Hola, Victorio.

Con la muerte de Pepe Domingo Castaño me he hecho una pregunta: yo no sé si de verdad echamos de menos aquellos años porque eran mejores que estos o simplemente echamos de menos aquellos años porque en esos años éramos jóvenes.

Yo sí que creo que eran años más inocentes, años donde había más espacio para el silencio. Años donde se gritaba menos y se escuchaba más. Años en los que el fútbol nos gustaba un poco al estilo Pepe Domingo: románticamente.

Nos gustaba La Liga cuando ni siquiera sabíamos que se llamaba La Liga. Como había menos fútbol, teníamos más hambre de fútbol. Ahora estamos atrofiados por partidos, por sonidos, por imágenes, por tweets, por el sensacionalismo. Ahora nos quedamos en la superficie de algo que antes nos gustaba hasta el fondo.

Ahora todo es brutal, todo es bestial, todo se encierra entre signos de admiración para impostar un impacto. Antes, la fascinación nacía prácticamente sin querer, sin esfuerzo, y de fondo Pepe Domingo ponía los versos.

Pero esa nostalgia es tramposa. Lo mezcla todo y no es objetiva, ni distingue bien. Echamos de menos aquellos años porque sospechamos que eran mejores que estos, pero sobre todo echamos de menos aquellos años porque efectivamente éramos jóvenes.

Ojalá ser como Pepe Domingo y aprender a ser joven siempre. Así nunca habrá que echar nada de menos.

Buenas tardes".