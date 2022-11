Miku: "Le pondría un cuatro a mi actuación en el Real Murcia, no llego ni al aprobado"

Nicolás Ladislao es una persona muy exigente. También como futbolista, donde recibe el nombre de Miku y no se le caen los anillos para hablar de la mala situación que atraviesa el Real Murcia y él en particular. "Estoy fastidiado, no me siento bien por el rendimiento personal y grupal que estamos mostrando", apunta en el inicio de la entrevista en Onda Deportiva.

El delantero pimentonero reconoce que están "teniendo altibajos", pero matiza que su propia experiencia le dice que "esto es muy largo", refiriéndose a las 38 jornadas de liga. El atacante lleva un gol con la casaca grana, anotado contra la SD Logroñés en la única victoria como local que ha conseguido el Murcia esta temporada. En cuanto a sí mismo, el venezolano es consciente de que su nota no está siendo precisamente alta. "Le pondría un cuatro a mi actuación en el Real Murcia hasta ahora, no llego ni al aprobado", define un Miku que sigue adaptándose al sistema de juego de Mario Simón.

Un técnico pimentonero al que le alaba su cercanía para poder hablar con él de lo bueno y de lo más espinoso. "Al entrenador le digo que aunque sea corpulento me gusta tener el balón y participar en el juego", cuenta el futbolista con ademán reflexivo. Eso sí, Miku también asume su enfado el día que no fue titular contra el filial de Osasuna. "A todos nos gusta ser titular, pero entiendo que no siempre puede ser".

En cualquier caso, el vestuario del Real Murcia está tranquilo y en particular el ariete cree que "los más experimentados tienen confianza en el trabajo diario".