José Luis Mendoza: "Ahora seremos más pausados con la política de entrenadores en UCAM"

La Universidad Católica San Antonio de Murcia tiene multitud de proyectos deportivos, pero los equipos de baloncesto y fútbol son los dos que más focos tienen a su alrededor en la actualidad. El director de Relaciones Institucionales de la universidad, José Luis Mendoza, se ha pasado por los micrófonos de ONDACERO para repasar la actualidad y rememorar diferentes momentos de la historia deportiva de dichos conjuntos.

Sobre el club de baloncesto, que mantiene una extraordinaria racha en ACB y Basketball Champions League, Jose Luis alaba la plantilla "muy preparada física y mentalmente", así como a Sito Alonso. Por otro lado, también ha alabado la gran gestión de Alejandro Gómez, que tiene la máxima responsabilidad del UCAM Murcia CB como director deportivo y director general.

Nos reunimos con el Real Murcia en el pasado buscando un patrocinio, pero no llegamos a un acuerdo

El directivo de la Universidad Católica rememoró la reunión con el Real Murcia en 2011-12 con la dirección de marketing en busca de un importante patrocinio que generara sinergias con la entidad educativa: "No llegamos a un acuerdo en ese momento". No obstante, sí que comenzaron ahí las reuniones con el equipo de baloncesto y el directivo repasa cómo se fraguaron.

En relación al UCAM Murcia CF, que se sitúa en la zona media del grupo IV de Segunda Federación, Mendoza ha aclarado que no es la situación que esperaban, sobre todo por los resultados negativos como visitantes. "Tenemos cosas que aclarar, he mantenido reuniones con la dirección deportiva y esta tarde me tomaré un café con el entrenador. Directiva, dirección de portiva, jugadores y cuerpo técnico tenemos que trabajar y sacar esto adelante".

José Luis, en cualquier caso, ha mencionado la "plena confianza" en Víctor Cea, incidiendo en el cambio de políticas de UCAM Murcia con los entrenadores porque desde ahora serán "más pausados".

Con vistas a futuro, el UCAM CF sigue trabajando en una ciudad deportiva como reconocieron publicamente en el pasado

"Estamos preparando un proyecto de ciudad deportiva, en breve se lo presentaremos al Ayuntamiento. Sabemos que el Real Murcia lo tiene en marcha y lo que está haciendo Felipe Moreno es sensacional y admirable; estamos en esa línea también con un equipo de arquitectos en un suelo municipal que no pertenece a la ciudad de Murcia pero sí está próximo", argumenta José Luis sin poder dar más información.

Ese proyecto de ciudad deportiva estará formado por tres campos de fútbol once: uno de césped natural y dos artificiales, una sede formativa con aulas, espacio de cantina y club social para los familiares que acudan a los entrenamientos.