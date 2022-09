David Jelinek ve al UCAM como "una familia"

Fue el último jugador en llegar tras disputar el Eurobasket con República Checa. David Jelinek, con más de 300 partidos de experiencia en la Liga Endesa, llega al UCAM Murcia convencido de que su adaptación va a ser rápida, ya que conoce a la perfección la Liga Endesa y a Sito Alonso. “Nos conocemos desde hace años. Sé lo que me puede pedir y él ya conoce mi juego. Como ha dicho Alejandro, ha habido otros momentos en los que han querido ficharme y, ahora mismo, quiero demostrar mi potencial y jugar al máximo nivel en la Liga Endesa y en competición europea”.

Llega al equipo universitario para tener un rol ofensivo importante desde cualquiera de las posiciones exteriores. “Son las posiciones en las que he jugado toda mi carrera y depende de lo que me pida el entrenador puedo ayudar en una y otra. Yo me siento cómodo en las dos”.

Apenas jugó unos minutos ante el Real Madrid, recién aterrizado en Murcia, sin embargo, confía en que se ha realizado un buen trabajo en estos días previos al inicio. “Llevamos una semana entrenando juntos, ya he hecho muchas cosas con el equipo entero. Parece poco tiempo, pero creo que he hecho buen trabajo y soy capaz de jugar lo que me pidan”.

David Jelinek conoce a la perfección el estilo del UCAM Murcia y lo que le va a pedir Sito Alonso. “En defensa hacerlo cien por cien y en ataque estoy perfilado como un tirador. No solo voy a tirar, obviamente, pero sí que quiero generar para el equipo”. Su adaptación al club y a la ciudad también está siendo rápida. “Desde el primer día noto que es como una familia”

El próximo jueves 29 será el debut del UCAM Murcia CB en el Palacio de los Deportes. Un duelo contra Río Breogán ante la afición universitaria. “Jugando en casa y con la afición de nuestra parte, creo que es una buena oportunidad para enseñar lo que queremos hacer esta temporada”.

Se estrena nueva temporada y nueva norma. El saque rápido sin pasar por el árbitro, promete dar mucho espectáculo. “Es una sorpresa para todos. Ya se veía que hay muchos jugadores que no lo tienen todavía en la mente. En ataque se pueden producir muchas sorpresas, mientras que en defensa hay que estar muy atento”.