El pene y los misterios que lo rodean por la Dra. Blanca Madurga

En el espacio Sexo sentido hemos nuestros sexólogos, el Dr Jesús Rodríguez y Eva Camacho han conversado con la doctora Blanca Madurga Patuel, uróloga con más de treinta años de experiencia, aborda con cercanía y precisión todos los misterios que rodean al pene, los testículos y la próstata.

Qué encontrarás en este libro

El pene provoca muchas cosas, pero, sobre todo, curiosidad y falsas creencias. La doctora Blanca Madurga Patuel, uróloga con más de treinta años de experiencia, quiere resolver las dudas que llegan a su consulta y acabar con la desinformación. Porque, si no sabemos qué es el pene (no, no es un músculo), ¿cómo vamos a conocer sus dolencias? ¿O a prevenir y tratar la disfunción eréctil? ¿O a entender el peso de la mente en la erección? Además de responder a los tabús, la doctora expone temas casi desconocidos, como la evolución vital del pene o las mejores rutinas para asegurarle un porvenir largo y sano. Una obra para informarse, cuidarse y olvidarse de mitos deprimentes.