Más de 34.500 murcianos padecen glaucoma y aproximadamente el 40% no lo sabe

El problema del glaucoma es que no da señales en un primer estadio y no avisa hasta que realmente está muy avanzada y ya hay una gran pérdida de visión. De ahí la importancia de diagnosticarla a tiempo porque de esta forma no se pierde mucha vista y, si se siguen correctamente los tratamientos pautados por los oftalmólogos, en un 90% de los casos puede evitarse la ceguera total, no así la deficiencia visual.

El 12 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma, conocido popularmente como el “ladrón silencioso de la vista”. Este conjunto de patologías oculares se caracteriza por el daño al nervio óptico de los pacientes sin provocar dolor pero reduciendo su visión periférica hasta parecer que miran a través de un túnel o un tubo.

En Murcia se calcula que aproximadamente 34.500 murcianos padecen esta patología ocular y el 40% no lo sabe, lo que supondría unas 13.800 personas.