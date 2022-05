Entrevista á directora xeral de Administración Local

A Xunta dará a coñecer a finais de ano a folla de ruta para avanzar la reforma do mapa municipal galego

«Apostamos polas fusións dos concellos e que sexan de xeito voluntario», indica na Brújula de Galicia de Onda Cero a directora xeral de Administración Local da Xunta, Natalia Prieto. Conversamos con ela sobre o estudo para a reforma do mapa municipal galego que están a realizar a Fundación Juana de Vega e as tres universidades, con financiamento do Goberno galego.