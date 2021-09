Más de Uno Vigo

La Xunta confirma el próximo cierre del IFEVI como punto de vacunación

La delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández Tapias, confirmaba en "Más de Uno" el cierre "no inminente" del reciento ferial como punto de vacunación masiva, trasladando el proceso a los centros de salud, con el objetivo de repescar a aquellas personas que no han querido o no han podido vacunarse, así como los que no han podido ser localizados por el sistema.

Rubén Rey