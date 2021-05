Vigo baja de los 150 casos por cada 100.000 habitantes.

El buen comportamiento de la ciudad de Vigo que no tenía una incidencia acumulada tan baja desde el pasado 21 de abril, no se ve acompañado por el conjunto del área sanitaria que se mantiene estable y con datos preocupantes en Tomiño que lleva unos días con tendencia al alza y Cangas do Morrazo donde han aumentado los contagios, ligados a un brote detectado en una conservera.

Mientras continúa el buen ritmo de vacunación, Galicia se acerca a las 900.000 personas que han recibido al menos una dosis, y casi la mitad ya tiene la pauta completa.