Stellantis vuelve a parar su producción y sigue a la espera del PERTE del automóvil

De nuevo, la falta de suministros supone la parada de producción en el sistema uno de la fábrica viguesa de Stellantis, que no funcionará de lunes a miércoles la próxima semana, por lo que no retomará sus actividades hasta el lunes 1 de abril. Y precisamente ese mes sólo quedará en producción un vehículo en ese sistema, uno porque el Citroën Elysée y el Peugeot 301 dejan de fabricarse después de doce años. Todo un sistema por tanto para la producción del Peugeot 2008, del que se espera que incorpore una versión híbrida. La intención de Stellantis es que los nuevos modelos eléctricos se fabriquen en este sistema, para lo que es fundamental la plataforma que el grupo pretende lanzar en Vigo. La dirección del grupo insiste en la necesidad de fondos públicos del famoso Perte de la industria del automóvil. Hasta el momento, los adjudicatarios no han tenido en cuenta esta demanda de la fábrica de Vigo, que está a la espera de nuevos anuncios.