La ocupación hotelera en Vigo durante la semana del puente llegó al 93%

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha dicho que " no descarto nada" en lo que se refiere a medidas para paliar los problemas de tráfico que se han producido en Vigo durante la mayoría de los días de este pasado macropuente y que son habituales, especialmente los fines de semana. Caballero reconoce que los miles de vehículos que quieren acceder no tienen cabida en el centro y ha recordado que todas las ciudades tienden a peatonalizar estas zonas " no solo en Navidad".

Insiste Caballero en que estas fiestas suponen " un éxito inenarrable" con una ocupación hotelera por encima del 90% durante la última semana y convirtiendo a Vigo en referencia mundial, pero especialmente europea. Según el alcalde, el índice de satisfacción de los que visitan la ciudad es muy alto.

Esta mañana se ha abierto al tráfico el túnel de la calle Lepanto que supondrá un alivio para el tráfico de la ciudad al permitir la conexión directa entre el centro y la AP-9