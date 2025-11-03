Noticias Vigo y área metropolitana

Recogido el 90% del aceite de palma vertido a la ría de Vigo

En el entorno del astillero San Enrique ya se ha recogido la mayor parte del vertido. La limpieza en las playas está practicamente finalizada .

Luis Cerdeira

Vigo |

Avanzan los trabajos de limpieza del vertido de aceite de Palma en la ría de Vigo, ocurrido el pasado jueves . La Autoridad Portuaria de Vigo explica que los restos están controlados y confinados en el Astillero San Enrique, donde se retriran los residuos que quedan en el agua. Por su parte los equipos desplazados a Moaña, en coordinación con la Consellería de Medio Ambiente, se centran ahora en la retirada de pequeños restos y en la revisión de algunas pequeñas áreas residuales que se han detectado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer