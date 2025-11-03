Recogido el 90% del aceite de palma vertido a la ría de Vigo

Avanzan los trabajos de limpieza del vertido de aceite de Palma en la ría de Vigo, ocurrido el pasado jueves . La Autoridad Portuaria de Vigo explica que los restos están controlados y confinados en el Astillero San Enrique, donde se retriran los residuos que quedan en el agua. Por su parte los equipos desplazados a Moaña, en coordinación con la Consellería de Medio Ambiente, se centran ahora en la retirada de pequeños restos y en la revisión de algunas pequeñas áreas residuales que se han detectado.