" Estamos pendientes de la resolución de otras diez denuncias por exceso de ruido en la Navidad de Vigo"

Hay satisfacción en la Asociación de los vecinos de la Zona Centro por la sentencia que da la razón a la vecina que denunció al Ayuntamiento de Vigo por exceso de ruido durante la Navidad 2022-2023. En declaraciones a Onda Cero Vigo, la presidenta de este colectivo afirma que " hay otras diez denuncias por exceso de ruido y lo lógico sería que las sentencias vayan en la misma línea que la que obliga a pagar una indemnización al Ayuntamiento" y añade "hemos hecho denuncias relacionadas con el maltrato al patrimonio o la seguridad"

"El gobierno municipal miente"

Al respecto de las declaraciones del portavoz del gobierno municipal, López Font, en las que hacía referencia a que la sentencia se refiere a navidades pasadas y no a la última porque ya se tomaron medidas, Alba Novoa, señala que " saben que mienten. Mientras siga habiendo una noria y un mercado en el que la gente va a comer y a beber, aunque no se ponga música, la concentración de gente y los gritos de los que participan en la atracción supera los límites legales establecidos. Desde la Asociación de Vecinos recuerdan que nadie del ejecutivo de Abel Caballero se ha querido reunir con ellos, " el gobierno municipal debería reconocer que se ha equivocado y que la Alameda no es el lugar adecuado para instalar las atracciones y el mercado", concluye Novoa.