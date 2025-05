¿Responderá la Federación a las numerosas dudas sobre la exclusión de Vigo del Mundial 2030?

EL ayuntamiento de Vigo ya ha anunciado que en la reunión del próximo día 12 reclamará toda la información relacionada con la elección de las sedes del Mundial 2030.

Lo más importante es conocer: ¿Cuáles fueron los criterios de puntuación? ¿Cuántas reuniones se celebraron? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Quién asignó las puntaciones y elaboró las listas provisionales y la lista definitiva de las sedes? ¿Qué papel tuvieron los miembros del comité técnico? No solo el que desempeñó la famosa María Tato, también los otros dos, Fernando Sanz y Jorge Mowinckel, cuya actuación está tan llena de sombras o más que la de la propia María Tato.

Recordamos que las informaciones de El Mundo que fue el diario que destapó el escándalo, afirman cosas que aquí en Vigo se han ocultado, por no decir manipulado.

La famosa frase de María Tato: “ Vamos a meter valores hasta que nos cuadre el resultado” la pronunció en la primera reunión celebrada en el despacho del Fernando Sanz. Reunión de la que salió el primer listado en el que estaba Vigo.

“ Con un estadio estamos tardando la de dios pon 20 y tira” es también una frase que se pronunció durante la elaboración del listado en el que se incluyó Balaídos. La chapuza y el escándalo es de todo el proceso: de la elaboración de la lista en la que no está Vigo pero también de la lista en la que estaba Vigo. No hubo una con criterios técnicos e irreprochable en la que se incluyó Balaídos, y una segunda y definitiva que fue una chapuza y de la que se excluyó como nos han querido hacer creer aquí en Vigo.

Más informaciones de El Mundo:

El sr. Sanz que estuvo en la reunión de la que salió la lista en la que estaba Vigo, dice que él no tuvo conocimiento de ésa, que él la única que conoció es en la que no estaba Vigo. Afirma que no participó en la confección de las puntuaciones. Ni puntuaba, ni elaboraba listas, tampoco ha explicado qué criterios se manejaban. ¿Entonces, qué hacía? ¿Sólo cobraba hasta que lo echaron?

El otro miembro del comité técnico el Sr Mowincle tampoco sabemos qué hizo, qué dijo, a qué reuniones asistió, si puntuó, si no puntuó, si estableció criterios , si no…..

Veremos si el día 12 se aclaran todos estos puntos. Sabiendo como ha funcionado tradicionalmente la Federación y como sigue funcionando, las dudas de que esto se aclare son más que fundadas.