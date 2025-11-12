El Concello de Vigo presenta el plan de tráfico para la Navidad

Este año se establecen tres categorías diferentes dependiendo del número de visitantes: los días de afluencia moderada, los de afluencia alta y los de afluencia muy alta. En los de muy alta afluencia, 28,29 de noviembre, 1, 5,6,7, 8 y 26 de diciembre, se cambiará la circulación en la calle Cervantes que pasará a ser de sentido descendente. Para los residentes en las calles cortadas y que necesisten acceder a sus plazas de garaje, se establece el mismo sistema del año pasado: hay que solicitar una tarjeta que acredite el empadronamiento.