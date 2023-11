Comienzan los trabajos de colocación del árbol de Navidad

Esta mañana un grupo de operarios colocaba en la Puerta del Sol las vallas que asegurarán el entorno del lugar donde se instalará el árbol, uno de los emblemas de la Navidad viguesa, que este año se elevará por encima de los 40 metros. Están instalándose los grandes adornos que ocupan Puerta del Sol, Policarpo Sanz y García Barbón así como la enorme carpa que en el Areal acogerá un espectáculo de dinosaurios. Lo que no se ve en la ciudad es, de momento, que se haya comenzado a instalar al ritmo frenético que se suponía los millones de leds que teóricamente iluminarán 450 calles. Si en años anteriores comenzaba esta instalación en el mes de agosto, ahora y a falta poco más de 15 días para el inicio de la Navidad, no hay prácticamente ninguno de los arcos que sostienen las leds. Ya el alcalde, respondiendo a preguntas de Onda Cero, confirmaba que probablemente el día de la inauguración del alumbrado no podrá encender esos 11 millones y medio de leds anunciados.