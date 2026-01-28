Noticias Vigo y área metropolitana

El CIS Olimpia Valencia arrancará su actividad en marzo con el traslado de los profesionales y usuarios del centro de salud de López Mora.

Ubicado en uno de los edificios de los antiguos juzgados de la calle Lalín, el nuevo centro contará con una plantilla de 122 profesionales, 109 trasladados de otros centros, 19 de nueva contratación.

Luis Cerdeira

Vigo |

Olimpia Valencia

El Olimpia Valencia contará con cinco unidades de nueva creación, varias de ellas relacionadas con la atención psicológica y psiquiátrica. Habrá una unidad dedicada a los trastornos alimentarios y otra a la rehabilitación cardíaca. Además de los usuarios del centro de salud de López Mora, al nuevo CIS de la calle Lalín serán trasladados todos los servicios del Nicolás Peña y las consulta de pediatría de Coia y de Pintor Colmeiro. Según ha anunciado la Consellería de Sanidad en el Nicolás Peña se creará una unidad centrada en la salud mental.

