El CIS Olimpia Valencia arrancará su actividad en marzo con el traslado de los profesionales y usuarios del centro de salud de López Mora.

El Olimpia Valencia contará con cinco unidades de nueva creación, varias de ellas relacionadas con la atención psicológica y psiquiátrica. Habrá una unidad dedicada a los trastornos alimentarios y otra a la rehabilitación cardíaca. Además de los usuarios del centro de salud de López Mora, al nuevo CIS de la calle Lalín serán trasladados todos los servicios del Nicolás Peña y las consulta de pediatría de Coia y de Pintor Colmeiro. Según ha anunciado la Consellería de Sanidad en el Nicolás Peña se creará una unidad centrada en la salud mental.