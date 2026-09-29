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PP y BNG exigen explicaciones al gobierno local de Vigo por la paralización del nuevo contrato para el autobús urbano.

Los dos grupos de la oposición califican la tramitación del concurso como de "chapuza" y advierten de posibles consecuencias jurídicas. Desde el gobierno municipal se asegura que se está cumpliendo escrupulosamente con la ley de contratación

Luis Cerdeira

Vigo |

Vitrasa

La portavoz de los populares, Luisa Sánchez, pide la comparecencia del concejal de Fomento, Javier Pardo, para que aclare qué es lo que va a pasar ahora y cuándo prevé el gobierno local adjudicar este megacontrato. Desde el BNG se considera extraña la paralización y que se haga en un momento tan avanzado de la licitación. Por su parte el portavoz del gobierno vigués, Carlos López Font, afirma que el órgano de contratación se rige por los principios legales en esta materia, los derechos corporativos y los deberes de confidencialidad y transparencia.

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