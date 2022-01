Noticias Vigo, 13 40

30 empresas con 800 empregados da comarca de Vigo estudan marchar a Portugal.

Máis de 30 empresas da comarca de Vigo na que traballan 800 persoas estudan trasladarse a Portugal ante as ventaxosas condicións que lles ofrecen concellos como Valença do Minho. Os empresarios consideran abusivo os prezos que lles impoñen as comunidades de montes pola ocupación dos terreos.