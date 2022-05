Entrevista a Paula Prado na Brújula de Galicia

«Temos moitas sensibilidades e tén que haber man esquerda; o secretario xeral non pode ser sempre o poli malo»

A nova secretaria xeral do PPdG, Paula Prado, revindica en Onda Cero Galicia o legado de Alberto Núñez Feijóo. Sinala que as eleccións municipais son o próximo reto do partido. En canto á elección de candidatos ás alcaldías sinala que «normalmente nn actuamos con bicefalias» e «quen preside o partido é o candidato». Lembramos que nas agrupacións locais de Vigo, Santiago e Pontevedra xa se celebraron congresos, dos que resultaron elixidos presidentes locais: Marta Fernández-Tapias, Borja Verea e Rafa Domínguez, respectivamente. En canto á situación de Ourense, indica Paula Prado que se o PSOE propón que goberne a lista máis votada tería que ser así en todas as cidades. Lembra que en Ferrol o PP quedou a 13 votos da maioría absoluta.