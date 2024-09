Vecinos del casco histórico de Santiago proponen un "metro ligero" como medida para mejorar la movilidad

El presjdente de la Asociación de Veciños "Fonseca" del casco histórico Roberto Almuíña señala en ONDA CERO que "a nosa proposta para o reparto de mercadorías no casco histórico era coller o edificio de Fenosa en Galeras e facer un centro de distribución dende alí con bicicletas eléctricas" y evitar el incremento de tráfico pesado de reparto de mercancías que, de nuevo, provocó un incidente la pasada semana tras impactar contra el histórico kiosko de o Toural para el que los vecinos del casco histórico demandal al concello de Santiago una funcionalidad. Almuíña lamenta que "o kiosko está desprazado porque co golpe arrincaron os soportes que o mantiñan unido ó edificio de Olmedo e non é a primeira vez que pasa porque ten este inmoble os cristais rotos"

Roberto Almuíña señala, con respecto a la peatonalización y carril bici que defiende el gobiereno compostelano para Virxe da Cerca "¿pero cantas bicicletas circulan por Santiago" además de que "as beirarrúas en Vixe da Cerca son moi estreitas" para lo que de nuevo surge la idea de "un metro lixeiro para o que hai que buscar financiamento" porque ""se hai outras cidades como Praga que o teñen, ¿por qué non en Santiago?"

El portavoz municipal del PP Borja Verea señala en ONDA CERO que "todos queremos unha cidade máis peatonal, pero hai que facelo con cabeza e pouco a pouco". Verea comenta que en Santiago "os autobuses caense a trozos e non temos un transporte público propio do século XXI" con lo que "non lle podemos pedir ós veciños que non utilicen o vehículo". Verea reclama "un bo transporte público e uns bos aparcadoiros na cidade antes da peatonalización". Con respecto a la posibilidad de estudiar un metro ligero para Compostela "que conecte Bertamiráns, Milladoiro e Santiago hai que buscar fórmulas de financiamento" y defiende "unha transformación profunda" porque "estase perdendo unha oportunidade" que sí están aprovechando otras ciudades.

Por otra parte, Borja Verea lamenta que con el gobierno de BNG y Compostela Aberta "somos unha cidade con moi pouca ambición e cunha decadencia acelerada" y propone "reforzar a relación entre turistas e residentes en Santiago" porque "somos un centro de peregrinación e temos que disfrutar da riqueza que isto xenera" frente a "un goberno local turismofóbico que acaba xerando problemas importantes" y "despóis de 15 meses de goberno temos menos conexións internacionais que nuinca no aeroporto ed Lavacolla" y "somos un referente do que non se debe facer"