Malestar en Santiago por la aparición de una pintada en la fuente de los Caballos de la Plaza de Platerías

Nuevo acto incivico en Santiago. En esta ocasión la víctima de una nueva pintada ha sido la Fuente de los Caballos de la Praza de Platerías. Las muestras de rechazo y malestar por este tipo de comportamientos que dañan el patrimonio compostelano se siguen sucediendo. El presidente de la Asociación para a defensa do patrimonio Cultural de Galicia Carlos Henrique Fernández Coto lamenta la aparición de esta nueva pintada que, según parece, anuncia que alguien se bañó en la propia fuente. Fernández Coto señala que "ya no les sirve con bañarse sino que ahora tienen que contarlo". Fernández Coto añade que "no se a donde vamos a llegar" porque "parar no va a pasar ni tampoco sabemos como atajarlo" y lamenta que "estos actos siempre quedan impunes, hasta que la propia Unesco nos llame la atención"