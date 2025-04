Los compostelanos creen que muchos pasos de peatones de Santiago deberían de dejar más tiempo al viandante para cruzar con mayor seguridad

El tiempo que dejan los semáforos para que los viandantes crucen los pasos de peatones no es suficiente a menos que se camine a un paso ligero. Es la opinión de muchos compostelanos que señalan que pasos de peatones como el de O Restollal en donde esta semana una mujer resultó herida tras ser atropellada deberían de dar más tiempo para cruzar a los viandantes. Compostelanos consultados por Onda Cero señalan que "no,no es suficiente,a una persona mayor con bolsas de compra o con dificultades físicas,no le da tiempo de cruzar" o "no, no da tiempo de cruzar. Si deberían darle unos segundos más". Una situación que no solo ocurre en O Restollal porque "no es suficiente el tiempo para cruzar pero ocurre en más sitios de la ciudad" y otra vecina de O Restollal comenta "creo que deberian de dar unos segundos ,mas,pero a veces ,por no esperar cruzan,personas mayores,que te echas las manos a la cabeza"

Otra opinión hace referencia a que "debería durar 40 segundos" y "é moito tramo, as persoas maiores non lles da tempo". Otra opinión que recibíamos en Onda Cero indica que "en casi todos os pasos de peons de Santiago para as persoas que camiñan despacio teñen pouco tempo para cruzar"