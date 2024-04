La portavoz del gobierno local Míriam Louzao señala en Onda Cero que "la propia persona visitante puede aprovechar más el tiempo en Santiago si los fluxos turísticos están organizados y le damos más opciones para conocer". Louzao señala que "eso puede hacer que la estadía en Compostela se de más días y tener una mejor experiencia" El Concello de Santiago considera que "tomar medidas en el sentido de ordenar los flujos de visitantes es necesario y se van a adoptar en base a estudios, datos y análisis con el sector y con la Universidad de Santiago, además de estudiar el funcionamiento en otras ciudades, para adaptar las necesidades a nuestra realidad"

Por su parte el portavoz municipal del PP Borja Verea mostraba su preocupación tras conocer la intención del gobierno compostelano de limitar los grupos que visitan la ciudad, argumentando que las medidas que se plantean harán que Santiago "pierda su vocación cosmopolita" y "conseguirán cerrarla en sí misma, reducirla y paralizarla".

Para Verea lo que hay en estos planes es "cero trabajo y mucha ideología", ya que el gobierno local "lleva seis meses de retraso con la tasa turística, casi un año de retraso con las viviendas de uso turístico y nada se sabe de la famosa regulación para prohibir picnics y acampadas en los espacios emblemáticos".

Borja Verea señala que "no se entiende que con todos los frentes que tienen abiertos y que no son capaces de gestionar, quieran abrir otra aspa más a ver que pasa", y ha recordaba que "gentes de todo el mundo, solas o acompañadas, se esfuerzan todos los días por llegar a Santiago". Verea cree que "no existe un lugar del mundo que consiga esa manifestación multitudinaria de alegría como la Plaza de Obradoiro: y ahora pretenden prohibir los grupos de visitantes",